Ulss 8, assunti 8 medici e 11 infermieri per abbattere i tempi d’attesa

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“Le liste d’attesa sono in calo e si conferma la crescita dell’attività ambulatoriale nella Ulss 8 Berica”. Lo comunica la direzione dell’azienda sanitaria locale dopo un incontro tenutosi oggi alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Gino Gerosa. Un incontro che ha fatto seguito a quello dello scorso 26 giugno in cui era stato concordato un ciclo di confronti con i singoli Dipartimenti per superare le criticità interne e rilanciare il lavoro di squadra.

Gli incontri con le singole Unità Operative Complesse hanno portato all’adattamento delle schede di budget e all’ascolto delle richieste di personale e investimenti, traducendosi concretamente nell’assunzione di 8 nuovi medici e 11 infermieri che hanno dato un contributo diretto al miglioramento delle performance aziendali.

I dati esaminati confermano l’avanzamento del percorso avviato, registrando un calo dei tempi di attesa e una crescita dell’attività ambulatoriale pari a un +1,4% rispetto al 2025. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Gino Gerosa e dal Direttore Generale Peter Assembergs il quale ha sottolineato come il calo delle liste d’attesa sia il frutto del grande impegno quotidiano del personale.

Un giudizio positivo sul percorso intrapreso e sul ritrovato equilibrio organizzativo è arrivato anche dai primari Roberto Saetti, Cristiano Finco, Claudio Bilato e Filippo Paccanaro, mentre Vinicio Danzi del Dipartimento Urgenza-Emergenza ha rinviato ogni giudizio in attesa di chiarimenti sulla gestione dei Pronto Soccorso e i referenti territoriali Chiara Marangon e Francesco Conzada hanno ribadito l’importanza di sviluppare i flussi di cura alla luce delle nuove attivazioni delle Case e degli Ospedali di Comunità.

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