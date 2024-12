Cinque percorsi tematici tra narrativa, saggistica e poesia: i suggerimenti natalizi di Ronzani Editore

Con il Natale ormai alle porte, è lecito aspettarsi che i salotti delle case siano dominati da alberi ornati con lucine e addobbi vari. E di solito cosa ci si attende di trovare sotto questi alberi la mattina del 25 dicembre? I regali, ovviamente. E quale regalo migliore di un bel libro per rendere felici i propri cari? I libri offrono un’occasione per ampliare le conoscenze. E rappresentano anche un segno tangibile dell’affetto che si prova per amici e parenti, perché regalarli implica conoscere i gusti e gli interessi delle persone care. La combinazione perfetta dunque, con un bel libro non si sbaglia mai. Per il Natale che sta arrivando, Ronzani Editore ha pensato a cinque “percorsi natalizi” dedicati ciascuno ad una specifica tematica. Cinque selezioni di titoli che spaziano tra narrativa, saggistica e poesia.

Il primo percorso natalizio targato Ronzani ha per argomento “Le due Guerre e la Resistenza“. Lo compongono ben otto titoli. “Giàsso. Storie da una valle” e “Rhapsody in blue“, di Renato Giaretta. “Sui sentieri dei Piccoli maestri di Luigi Meneghello“, contenente gli scritti di sei differenti autori. “Come un temporale“, di Michele Santuliana. “Mi sento che muoio oggi“, di Roberto Pellizzaro e Luigi Poletto. “La scelta di Flora“, di Brigida Randon. “Umanesimo e Resistenza. Storie di altri Piccoli maestri“, di Carla Poncina Dalla Palma. “Editoria e antifascismo tra guerra e Resistenza“, di Irene Piazzoni.



Il secondo percorso si focalizza su “Venezia“. È una selezione di quattro libri che faranno conoscere ancora meglio, da diversi punti di vista, una delle città più amate al mondo. “Racconti muranesi di Italo Svevo“, a cura di Antonio Trampus. “Di alcune comparse, a Venezia“, di Carlo della Corte. “Lio Piccolo. Guida emotiva a un luogo dell’anima“, di Lino Roncali. “I ristoranti di Venezia. Sapori Storie Luoghi: i 100 da non perdere“, di Alessandro Tortato.

Il terzo percorso natalizio, “L’Istria, Fiume e la Dalmazia“, è dedicato alle terre di confine. Si tratta di una selezione di cinque titoli di grandi intellettuali del Novecento che, attraverso le loro prose e poesie, aprono una finestra sul confine orientale. “Martin Muma” e “La togneta“, di Ligio Zanini. “A Fiume, un’estate“, di Ezio Mestrovich. “Un’infanzia lunga cent’anni“, di Amir Alagic. “Collana | Kolajna“, di Tin Ujevic.

Il quarto percorso ha per oggetto “Il libro e la stampa“. Una selezione di cinque titoli dedicati alla storia del libro, all’editoria, all’arte grafica e alla tipografia. Ideali per tutti gli appassionati di questo magico mondo e per chi desidera conoscerlo meglio. “Bestiario bibliofilo“, di Hans Tuzzi. “Tipobiografia“, di Jost Hochuli. “Il testo in tipografia“, di Alberto Cadioli. “La forma del libro“, di Han Tschichold. “Teoria del type design“, di Gerard Unger.

1 di 29

Il quinto, e ultimo, percorso natalizio targato Ronzani è intitolato “Donne che resistono“. Una selezione di ben sette libri di narrativa, saggistica e poesia per affrontare tante tematiche attuali. “Figli di un unico blu“, di Cristina Lora. “ImmensaMente“, di Sveva Graziotto. “Perdona il mio silenzio“, di Margherita Verlato. “Taccuino delle molte me“, di Simona Garbarino. “Il cielo che mi resta“, di Isabella Panfido. “L’altra metà dell’editoria“, a cura di Roberta Cesana e Irene Piazzoni. “Le donne nell’editoria del Novecento“, a cura di Ludovica Braida e Irene Piazzoni.

Gabriele Silvestri