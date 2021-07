Da Staro Mille al Sojo della Croxe

Una delle piacevoli escursioni che si possono compiere ai piedi del Sengio Alto è quella da Staro Mille all’Ossario del Pasubio e al Sojo della Croxe.

La località di Staro Mille si colloca sui dolci versanti che dal Passo di Campogrosso digradano verso il piccolo abitato di Staro nell’alta Val Leogra. Percorrendo la strada tortuosa che dal centro di Staro sale alle quote più alte si incontrano pittoresche contrade separate da vasti prati, con lo splendido profilo del Sengio Alto a far da cornice. Per giungere a Staro Mille si prosegue su strada sterrata dove si incontra qualche baita fino ad uno spiazzo all’altezza di un tornante. La località è piuttosto tranquilla e fresca, ideale per chi non ama i luoghi affollati.

Da Staro Mille si segue la strada bianca che porta all’Ossario del Pasubio, il quale è indicato nei cartelli presenti in loco. Si scende di poco per attraversare il torrente della Val Serraiera per proseguire poi con lievi sali e scendi in quota, alternando tratti nel bosco a tratti che si aprono con viste sui monti Pasubio e Novegno. Un bel punto dove merita soffermarsi un momento è alla baita Polembise, che un tempo era un vecchio fienile. Qui si ammirano le cime e le guglie del Sengio Alto, dove spiccano per imponenza la parete del Baffelan e la cima del Cornetto.

Più avanti, appena dopo aver attraversato la Val delle Trenche, si incontra un bivio: a destra si scende verso il quartiere Malunga di Valli del Pasubio, mentre per l’ossario si deve tenere la sinistra e salire di dislivello con alcuni tornanti. Dalla strada si scorgerà poi il monumento che si erge sul Colle di Bellavista. Il percorso della strada piega quindi verso il Monte Castelliero e da qui con un breve sentiero si raggiunge l’Ossario del Pasubio, che vale la pena visitare a memoria dei soldati caduti durante la Grande Guerra su queste montagne.

Nei pressi del piazzale si trova il sentiero che sale alla vicina Strada del Re, che collega Campogrosso con Pian delle Fugazze. All’incrocio con essa si nota anche un sentiero che sale ripidamente nella faggeta e un cartello che segnale il Sojo della Croxe (o Soglio della Croce in italiano). Il sentiero porta a un cocuzzolo panoramico dal quale si ammirano il massiccio del Pasubio, in basso l’Ossario e la Val Leogra, il Sengio Alto. Nei pressi della cima si trovano dei manufatti risalenti alla Grande Guerra e particolare è l’accesso alla cima, che avviene passando per un varco tra la roccia dove sono posti alcuni gradini.

Dal Sojo della Croxe si può quindi scendere nuovamente alla Strada del Re oppure si può seguire il sentiero che prosegue salendo tra alcune postazioni di guerra e si collega quindi al sentiero dell’Emmele. Da qui quindi è possibile ascendere al Cornetto o raggiungere Campogrosso con la Strada del Re e il ponte sospeso. In entrambi i casi si gode di ottimi panorami in uno dei luoghi più belli delle Piccole Dolomiti.

Dal Passo di Campogrosso il ritorno più breve a Staro Mille è attraverso il sentiero della Casaretta, che passa per l’omonima piccola baita che si affaccia sulla Val Leogra e lo spigolo sud del Baffelan. Si scende quindi lungo la mulattiera per la località Prealti e la Baita Vecia, dando un ultimo sguardo alle vette del Sengio Alto dai prati di Staro Mille.