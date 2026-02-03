Bike to Work, raddoppiano i lavoratori in sella nell’ovest vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Godersi l’aria fresca e fare un po’ di moto per andare al lavoro è la nuova prospettiva ispirata alle città del nord Europa, dove la qualità di vita è migliore e il tragitto casa-lavoro è spesso fatto su due ruote. Bike to work sta spopolando anche nel vicentino e a Montebello, Montorso Vicentino, Zermeghedo e Gambellara in ventidue sono stati premiati nella seconda parte del 2025.

I numeri in crescita del progetto provinciale Bike to work hanno coinvolto anche questo spicchio di vicentino che mira ad incentivare la mobilità sostenibile, premiando con buoni spesa chi sceglie di recarsi al lavoro in bicicletta, con il monopattino elettrico o a piedi.

I premiati per il periodo dall’1 agosto al 30 novembre 2025 sono stati 22 (contro i 9 del periodo dal 15 aprile al 31 luglio), che hanno percorso in modalità sostenibile 6.899 km (contro i 2.257 della prima parte dell’anno), risparmiando così 1.033 kg di CO2, un valore pari a quanto assorbono 52 alberi.

La cerimonia di premiazione è avvenuta nella sala consiliare di Montebello Vicentino, alla presenza dell’assessore Anna Cracco, che segue in prima persona il progetto, del sindaco di Montorso Emma Baron e del sindaco di Zermeghedo Luca Albiero.

“Il progetto, e lo dimostrano i numeri in forte crescita, procede con soddisfazione – afferma l’assessore Anna Cracco –. Auspico che, con l’arrivo della primavera e di temperature più miti, che favoriscono gli spostamenti sostenibili, si possa registrare un ulteriore incremento”.

“Complimenti a tutti i premiati – dichiara il sindaco Dino Magnabosco –, perché sono gli alfieri di un modo di interpretare la mobilità nel rispetto dell’ambiente”.

Il progetto Bike to work prevede che ai partecipanti venga riconosciuto un ecobonus correlato ai chilometri percorsi durante il tragitto casa-lavoro, spendibile presso le attività commerciali dei comuni aderenti. Ogni chilometro percorso in bici, in monopattino o a piedi, vale 20 ecopunti, corrispondenti a 0,25 euro. Raggiunti gli 800 ecopunti, si riceve un buono da 10 euro da spendere nei negozi aderenti. Il tetto massimo è di 2,5 euro al giorno e di 350 euro all’anno.

Requisito essenziale per partecipare è essere residenti in uno dei quattro comuni convenzionati. Si deve poi scaricare la app Ecoattivi, che calcola i chilometri percorsi, indicando il luogo di partenza (casa) e quello di arrivo (lavoro), e che fornisce anche la lista degli esercizi commerciali aderenti.

