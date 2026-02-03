Controlli nel Vicentino: un arresto e una denuncia per spaccio tra Torri e Altavilla

Fine settimana intenso per i Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza impegnati in controlli straordinari sulle strade della provincia. Il bilancio delle operazioni è di un arresto per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti e una denuncia a piede libero per lo stesso motivo e per guida senza patente.

I due episodi a Torri di Quartesolo e Altavilla Vicentina. A Torri di Quartesolo un 19enne incensurato è finito ai domiciliari. Il giovane era stato fermato dai militari per un controllo ma l’atteggiamento ha spinto i Carabinieri ad approfondire l’accertamento con perquisizioni personali, del veicolo e domiciliari.

L’intuizione dei militari ha trovato conferma nel ritrovamento di quasi un etto di droga: complessivamente 94,38 grammi tra hashish e marijuana. Lo stupefacente era stato nascosto con cura tra i vestiti, l’abitacolo dell’auto e la camera da letto del giovane. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno sequestrato un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Per il 19enne sono scattate le manette. L’autorità giudiziaria ha disposto i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Inseguimento e lancio della droga ad Altavilla sempre nella serata di sabato. I Carabinieri hanno intercettato un 20enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Il giovane, nel tentativo disperato di sfuggire al controllo e ripulirsi, ha lanciato dal finestrino della sua auto alcuni involucri mentre i militari si avvicinavano.

Il gesto però non è passato inosservato. I Carabinieri hanno recuperato lo stupefacente a bordo strada e hanno poi disposto la perquisizione a casa del ragazzo. Complessivamente sono stati sequestrati 10,06 grammi di cocaina. Per il ventenne è scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. Ma i guai non finiscono qui: il giovane infatti è stato anche pesantemente sanzionato per guida senza patente, poiché non l’aveva mai conseguita.

