Due match con finali da brividi: il Valli allunga in Seconda, nel futsal ko con la leader

Destini opposti lo scorso week end per le due formazioni dai colori sociali biancoblu della vallata “del pallone”. Cade la squadra di calcio a 5 a Verona, impegnata in un tour de force di scontri diretti nel culmine della stagione da matricola in serie C1; invece solamente rischia di cadere e poi al contrario balza ancora più in alto la compagine del calcio di Seconda categoria, che vince di misura (1-0) sull’Isola Castelnovo nel finale di partita e approfitta dei scivoloni altrui per allungare in testa a +6 sulle inseguitrici.

In ordine di apparizione match da circoletto rosso per il Valli di Matteo Trentin, impegnato nella tana della capolista Hellas Verona nel secondo big match in appena 7 giorni. Reduci dalla sconfitta di misura con il Gifema (team padovano), tante speranze di ricucire il gap proprio con la locomotiva scaligera passavano dall’obbligo di sgambettare la prima in classifica e accorciare così il distacco dal vertice e dal podio. In controtendenza rispetto alle apparizioni recenti, il Valli in formato futsal va sotto nelle prime battute, dovendo rincorrere dallo 0-3 i padroni di casa all’Agsm Forum, favoriti anche da un tiro libero irregolare concesso dalla coppia arbitrale che manda su tutte le furie la panchina vicentina. L’impresa in rimonta non riesce nella ripresa, anche se nel finale concitato di match mette sotto torchio la squadra scaligera, spingendosi fino al 4-6 finale che premia la corazzata Hellas. Valli che mantiene inalterato il 4° posto, ma dopo due ko di fila deve riprendere a correre per non vedersi sfuggire dalle mani un pass per i playoff.

Esultano al 90′ invece i ragazzi del pallone outdoor, allenati da Giacomo Lorenzi. Di fronte a un Isola che all’andata aveva inchiodato sul pari (1-1) Cimenti e compagni, il confronto serrato si decide solo all’81’ grazie alla perla di Vasic in tap-in su una delle numerose palle gol create da palla ferma dai paladini del Pasubio. L’1-0 vale altri tre punti preziosi, il totale parziale raggiunge quota 51 dopo un record di 16 vittorie fin qui in 21 incontri, con tre segni “x” e soli due ko patiti in tutto il torneo a nove turni dalla sua conclusione. Il successo corsaro del Molina in casa del 7 Comuni frena la serie d’oro degli asiaghesi che si vedono raddoppiare il gap da colmare. Per il Valli, invece, si tratta dell’8° sigillo pieno consecutivo.