Il pallone sotto il Pasubio mette le ali: Valli leader in Seconda e sul podio nel futsal

Apertura di anno 2020 senza macchia per le compagini del pallone di Valli del Pasubio, che celebrano la squadra di calcio di Seconda Categoria al 1° posto oltre che campione d’inverno e il quintetto del futsal capace di agganciare il podio proprio venerdì scorso nel massimo campionato regionale in Veneto, vale a dire la serie C1. Mai una sconfitta in tutto il mese di gennaio per i due team in coppia, con i beniamini dei calci al pallone all’aperto – al freddo e al gelo in questa stagione si potrebbe dire – vincitori per 1-0 sul Lugo, battendo una rivale nello scontro diretto e incamerando la sesta vittoria di fila. Per quelli della palla a rimbalzo controllato indoor week end di giubilo: replica del successo dell’andata nel derby con lo Schio (6-1) e risalita sul podio al 3° posto nella stagione del debutto in categoria.

In ordine di apparizione venerdì sera di scena al Palalanzi di Schio il quintetto a rotazione allenato da Matteo Trentin, nel derby dell’Altovicentino. All’andata combattuto 4-1 a favore del Valli C5, altrettanto combattuta la rivincita, ben oltre il gap accusato dai padroni di casa scledensi, in partita fino all’intervallo sul parziale di 1-2 salvo poi affondare nella ripresa. In gran forma mentale oltre che agonistica i biancoblu del Pasubio, lanciati a rincorsa del terzetto di testa formato dai trevigiani del Giorgione, dai veronesi dell’Hellas e dai padovani del Gifema ora agganciati in terza piazza. La vetta dista solo 4 punti con 10 giornate da giocare. Nella sestina vincente vanno a segno Filippin (2), Dereck Lambert, Deuner, Mielo e Resner.

Domenica è la volta dell’As Valli, che “prenota” il pubblico più affezionato per il duello con il lanciatissimo Eurospin Lugo. La spunteranno i locali, abili a contenere la spinta degli ospiti in rimonta in classifica in zona playoff, tramutando in tre punti il gol di Dalla Riva dal dischetto verso fine primo tempo. Gara molto intensa e carica di tensione, il Lugo le prova tutte per riaprire il campionato di fatto ma il punteggio non si schioda fino al 98′. Fortunatamente le scintille rimangono tali e lo squadrone di Giacomo Lorenzi continua a navigare in vetta in solitaria ora con 45 punti all’attivo, tre in più del 7 Comuni che comunque tiene il passo della leader e annuncia un testa a testa da brividi. Valli che sogna di scrivere una pagina inedita nella storia sportiva del club, cavalcando sull’onda di 14 successi (e 3 pareggi) in 19 match finora.