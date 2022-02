Due ragazzi a bordo di uno scooter feriti sabato sera in un incidente in Lungo Gogna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono stati portati in ospedale a Santorso in codice giallo, con traumi di media gravità, i due adolescenti rimasti feriti sabato sera a Schio in via Lungo Gogna in un incidente stradale.

Erano da pochi minuti passate le otto quando i due minorenni a bordo di un ciclomotore, provenienti da Poleo, stavano percorrendo via Lungo Gogna con direzione via Rovereto: giunti all’altezza dell’intersezione con via Isonzo, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale Alto Vicentino, non sono riusciti ad evitare l’impatto con un’auto Fiat Punto che, proveniente da via Isonzo, si era immessa in via Lungo Gogna eseguendo svolta a destra con direzione via Rovereto.

I due ragazzi son stati nel giro di poco tempo soccorsi da un’ambulanza del Suem 118 e trasportati, con un codice di media gravità, al pronto soccorso dell’ospedale dell’Alto Vicentino. Due le pattuglie di agenti del consorzio della polizia locale Alto Vicentino intervenuti non solo per i rilievi ma anche per la gestione del traffico: la via infatti è rimasta chiusa fino alla fine dei rilievi del sinistro.