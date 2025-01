Famila, il nuovo anno si apre domani con il big match contro Bourges

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sarà una classicissima del basket europeo ad aprire il 2025 del Beretta–Famila Schio che domani, martedì 7 gennaio, ospita al PalaRomare alle ore 20 il Tango Bourges Basket.

Risale ad ottobre 1998 il primo confronto fra queste due squadre nei preliminari di Eurolega, ora invece entrambe lottano per i posti alti del girone E comandato da Mersin (8-0 il record perfetto come le cugine turche di Fenerbahce) e che vede all’inseguimento Basket Landes, Beretta e Bourges con 5 vittorie e 3 sconfitte. Si qualificano le prime quattro del girone ma, un miglior piazzamento rende la strada verso le Final 6 decisamente più agevole. Considerato quanto è difficile espugnare il Palais des Sports du Prado, per il Beretta è fondamentale cogliere un successo interno contro una diretta rivale per la corsa al secondo posto.

Le avversarie

Una vittoria e una sconfitta per le ragazze di coach Lafargue che sono state sorprese dall’arrembante Basket Landes ma hanno poi conquistato un successo determinante in casa contro Avenida. Poche le straniere nel roster perché la base delle nazionali francesi è a dir poco solida ed esperta: ciò nonostante è la nigeriana Okonkwo la top scorer con i suoi 15,8 punti di media, seguita dalle transalpine Diaby (centro di 193 cm che cattura anche 8,5 rimbalzi), Astier (guardia con anche 5,6 assist nelle mani) e Puye (guardia di 25 anni), tutte in doppia cifra di media. Attenzione però poi anche a Alix Duchet ma soprattutto all’americana Morgan Green e alla greca Artemis Spanou.

Bourges è seconda in Eurolega per punti segnati (quasi 11 in più del Beretta), tirando molto bene da due, da tre ed ai liberi e si comporta bene anche a rimbalzo. In casa gioca in un vero fortino dove solo Mersin è riuscita ad imporsi.

Notizie dall’infermeria

È arrivato l’esito degli esami riguardanti l’infortunio di Martina Crippa che sarà costretta ad operarsi al ginocchio e la cui stagione finisce purtroppo già ora. A Martina mandiamo tutti un grande abbraccio sapendo che, grazie alla sua grinta e determinazione, saprà tornare più forte di prima.