Questura, oltre 1600 passaporti mai ritirati. Calano i tempi di attesa

Sono 1639 i passaporti in giacenza presso l’Ufficio Passaporti della Questura di Vicenza: ne è stato chiesto il rilascio, ma poi i titolari non li hanno mai ritirati. Ben 86 sono quelli in giacenza dal 2023, 298 quelli in giacenza dal 2024, 798 del 2025 e 466 quelli di quest’anno.

La Questura per questo ha diramato un comunicato in cui raccomanda agli utenti di affrettarsi per il ritiro dei documenti.

Calano i tempi di attesa

Negli ultimi mesi, l’Ufficio Passaporti ha intensificato le attività, adottando strumenti straordinari per far fronte alle numerosissime richieste della cittadinanza. In particolare, in seguito alla stipula di una convenzione tra Questura e il Comune di Vicenza, rinnovata il mese scorso, alcuni volontari civici supportano il personale dell’Ufficio Passaporti in alcune fasi del processo di stampa, sotto ovviamente la costante vigilanza e responsabilità degli agenti di polizia.Una analoga convenzione è stata stipulata tra la Questura è l’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Vicenza.

Ciò ha consentito di ridurre notevolmente i tempi di rilascio del passaporto. Al momento, infatti, il documento viene rilasciato entro pochi giorni dalla presentazione della pratica allo sportello, rispetto alle diverse settimane necessarie in passato. La nuova strategia organizzativa è stata attuata dall’attuale dirigente della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, Nevio Di Vincenzo, che da marzo scorso ha assunto la responsabilità dell’ufficio.

Rimangono comunque numerose le richieste del documento nella provincia di Vicenza. A tale proposito la Questura ricorda che per la prenotazione dell’appuntamento per il rilascio del passaporto è necessario utilizzare il sito internet passaportonline.poliziadistato.it e seguire le istruzioni per il rilascio del passaporto con la procedura ordinaria o quella prioritaria. La presentazione delle pratiche allo sportello, senza preventiva prenotazione sul citato portale, è riservata, al momento, agli over70 ed alle persone con problemi di disabilità.Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet della Questura di Vicenza.

Dalla Questura spiegano però che è importante utilizzare la procedura prioritaria per il rilascio del passaporto solo nel caso in cui si sia già provveduto al pagamento di un viaggio calendarizzato a 30 giorni dal momento dell’appuntamento presso lo sportello dell’Ufficio Passaporti in Questura. Negli ultimi giorni, infatti, si sta assistendo ad una sovrautilizzazione della procedura d’urgenza da parte di utenti che hanno in programma di effettuare viaggi ben oltre i 30 giorni dall’appuntamento in Questura, con l’ovvia conseguenza di sottrarre posto a coloro che, invece, si trovino nella condizione di dover viaggiare in tempi più brevi. Di fatto, poi, coloro che hanno chiesto la procedura d’urgenza senza averne i presupposti si vedono rinviare l’appuntamento, con evidente dispendio di tempo ed aggravio delle procedure.

