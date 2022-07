Previsioni meteo 12-16 luglio. L’alta pressione si espande: da giovedì temperature elevate

Evoluzione generale

Nei prossimi giorni la circolazione moderatamente ciclonica presente a nord-est regredirà e farà esaurire l’afflusso di correnti dai quadranti settentrionali sulla nostra regione; si espanderà dunque l’alta pressione con aria calda, tuttora centrata sull’Europa sud-occidentale; da giovedì sul Veneto le temperature torneranno elevate ma la circolazione non sarà più nettamente anticiclonica, permettendo così un po’ d’instabilità pomeridiana più che altro sulle zone montane.

Tempo previsto



Martedì 12 luglio

Cielo poco nuvoloso, a parte qualche temporaneo annuvolamento specie sulle zone montane nel pomeriggio, per il resto spazi di sereno anche ampi.

Precipitazioni. Più che altro nelle ore pomeridiane potranno verificarsi fenomeni da locali a sparsi anche a carattere di rovescio od occasionale temporale con probabilità bassa (5-25%) sulle zone montane e nulla o molto bassa (0-5%) altrove.

Temperature. Prevarranno una lieve diminuzione delle minime e un contenuto aumento delle massime.

Venti. In quota a tratti deboli e a tratti moderati, dai quadranti nord-occidentali; altrove prevalentemente deboli di direzione variabile ma con temporanei moderati rinforzi per brezze più che altro nelle valli, sulla fascia pedemontana e soprattutto sulle zone costiere.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.

Mercoledì 13 luglio

Cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo annuvolamenti un po’ più significativi sui rilievi nel pomeriggio.

Precipitazioni. In genere assenti.

Temperature. Le minime subiranno lievi aumenti in quota, leggere diminuzioni in pianura e variazioni poco significative nelle valli; le massime aumenteranno.

Venti. In quota da moderati a più spesso deboli, dai quadranti settentrionali; nelle valli e sulla fascia pedemontana prevalentemente deboli di direzione variabile a parte temporanei moderati rinforzi per brezze, altrove dapprima deboli con direzione variabile e poi da deboli a moderati dai quadranti orientali.

Mare. Quasi calmo nelle ore centrali, poco mosso nel resto della giornata.

Tendenza

Giovedì 14 luglio. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, anche se agli spazi di sereno si alterneranno alcuni addensamenti; a partire dalle ore centrali sarà possibile qualche rovescio o locale temporale sulle zone montane; temperature in aumento, specie in montagna riguardo alle minime e specie sulle zone sud-occidentali riguardo alle massime.

Venerdì 15 luglio. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, anche se specie a partire dalle ore centrali sulle zone montane ci saranno addensamenti sparsi, associati alla probabilità di alcuni rovesci temporaleschi che in serata potranno raggiungere la pianura a nord-est; temperature in contenuto aumento, salvo locali lievi controtendenze delle minime in quota, delle massime in quota e sulle zone costiere.

Previsioni a cura di Arpav