Previsioni meteo 31 luglio / 2 agosto: Temperature sopra la media, da domenica in calo

Ecco le previsioni meteo di Arpav per il prossimo weekend.

Evoluzione generale

Un’area anticiclonica persisterà sul Mediterraneo fino a sabato determinando condizioni di prevalente stabilità in pianura e sviluppo di attività convettiva pomeridiana sulle zone montane con occasionali rovesci o temporali; le temperature si manterranno sopra la media del periodo con apice del caldo nella giornata di sabato. Domenica cedimento della pressione per l’avvicinamento di una saccatura atlantica in transito sulla regione tra lunedì e martedì; si avranno condizioni di crescente instabilità con frequenti rovesci e temporali dapprima sulle zone montane poi anche in pianura. A partire da domenica le temperature subiranno una progressiva diminuzione.

Il tempo oggi

VENERDI’ 31

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di annuvolamenti durante le ore centrali sui rilievi, specie su quelli dolomitici, pedemontana e zone interne della pianura. In montagna probabilità bassa (5-25%) di qualche rovescio o temporale in possibile sconfinamento sulle zone pedemontane. Temperature stazionarie o in lieve aumento e ben superiori alle medie del periodo. Venti in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa; in montagna deboli/moderati da nordovest o nord, con brezze nelle valli.

Tempo previsto

SABATO 1. Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Generalmente assenti, salvo qualche possibile locale rovescio/temporale pomeridiano sulle zone montane (probabilità bassa 5-25%).

Temperature. Stabili o in lieve aumento; il clima sarà molto caldo con valori generalmente superiori, anche significativamente, alle medie del periodo.

Venti. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota in prevalenza deboli settentrionali, con brezze nelle valli.

Mare. Calmo o poco mosso.

DOMENICA 2. Sulle zone montane inizialmente sereno o poco nuvoloso, nel corso della mattinata progressivo aumento della nuvolosità che diverrà anche consistente nel pomeriggio. In pianura al mattino generalmente sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio sviluppo di annuvolamenti a partire dalle zone montane e pedemontane e in serata anche al resto della pianura.

Precipitazioni. Inizialmente assenti, nel corso della mattinata a partire dalle zone montane e pedemontane probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. In pianura nel corso del pomeriggio probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) di locali rovesci o temporali; sulla costa non si esclude qualche fenomeno in serata.

Temperature. In generale calo, anche sensibile nelle massime in montagna; in pianura le temperature massime si manterranno su valori superiori alla media.

Venti. In pianura venti dai quadranti orientali da deboli a moderati, in locale rinforzo in serata. In quota moderati occidentali con tendenza a rinforzo e rotazione da sud-ovest verso fine giornata.

Mare. Calmo o poco mosso.

Tendenza

LUNEDI’ 3. Tempo instabile/perturbato con cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti anche molto nuvoloso. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale in particolare dal tardo pomeriggio/sera. Temperature in generale diminuzione, sia nei valori minimi che massimi, con calo localmente anche sensibile. Rinforzo dei venti da nord in quota dalla serata.

MARTEDI’ 4. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso sulle zone montane mentre in pianura la nuvolosità sarà irregolare, a tratti consistente, con residue precipitazioni, specie sui settori centro-orientali in progressivo esaurimento, a partire da Ovest. In seguito miglioramento con diminuzione della nuvolosità e schiarite via via più ampie anche in pianura. Temperature minime in diminuzione, massime in calo sui settori più orientali, in ripresa altrove.