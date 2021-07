Morta la 70enne vittima con la figlia di un frontale lungo il rettilineo

E’ morta l’anziana vittima ieri con la figlia di un drammatico frontale a Poiana Maggiore. Luigina Nale – 70 anni, di Montagnana nel padovano – era stata trasportata in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è deceduta nel pomeriggio. Le sue condizioni erano parse subito critiche.

L’incidente, che aveva coinvolto una vecchia Peugeot e una Volkswagen Golf era avvenuto intorno alle 18.30 in via Vicentina, nella frazione di Cicogna. La pensionata era alla guida e stava tornando a casa con la figlia. L’impatto, violento e le cui cause sono in corso di accertamento, aveva coinvolto, sull’altra auto, un consigliere comunale di minoranza, Eddy Paganotto, pure diretto verso casa.

A seguito dell’urto l’auto della donna era finita a bordo strada, con le due donne intrappolate nell’abitacolo: una volta estratte, la pensionata era -le lamiere, sono state liberate dai vigili del fuoco e soccorse dal personale del Suem 118. La più grave è apparsa subito la 70enne, trasferita in ospedale in elicottero. Nonostante gli sforzi dei medici, però, la donna è morta a poche ore dal ricovero in rianimazione.