Tre comunità nel ricordo Constantin, il giovane papà motociclista morto dopo lo scontro sul “Costo”

Sarà domani la chiesa di San Martino di Villa del Ferro, nel Comune di Val Liona dove il giovane aveva a lungo vissuto, a ospitare la cerimonia religiosa comunitaria e il momento dell’addio a Constantin Robert Bucur, motociclista e giovane papà morto sabato lungo la salita del Costo, mentre si dirigeva verso l’Altopiano di Asiago. Datadelle esequie sono state comunicate ieri dai familiari, con messa di suffragio alle 15. Accomunate nel dolore anche le comunità di Brendola, dove da ragazzo Constantin era cresciuto frequentando le scuole del luogo, e Altavilla, dove viveva da qualche anno e lavorava.

La morte è sopraggiunta all’indomani di uno terribile scontro con un pick-up bianco Nissan, guidato da un 71enne di Breganze e a quanto sarebbe emerso dai rilievi in fase di manovra di immissione lungo la strada provinciale. Il 29enne Bucur, di origino romene, lascia una bimba di cinque anni e mezzo, nonché la madre e la sorella qui in Italia.

A seguito del decesso del giovane vicentino d’adozione – nato in Romania, viveva in Italia dall’età di 9 anni -, dichiarato nella prima serata di domenica a distanza di 30 ore dall’urto rivelatosi per lui letale -, la Procura berica ha agito in tempi brevi, disponendo l’autopsia sul corpo dello sfortunato centauro di Altavilla, effettuata proprio ieri al San Bortolo di Vicenza, ospedale dove era spirato in seguito al traporto in eliambulanza dal “Costo”. I risultati nei dettagli faranno parte della documentazione acquisita in relazione al processo per omicidio stradale che attende l’automobilista coinvolto nel fatto, le cui iniziali sono R.S., conducente di una Nissan Double Cab andata a collidere con la moto Suzuki Gsx R1000 di proprietà di Bucur.

I traumi cranico-encefalico e a livello di torace e addome, come evidenzia il report di Studio3A-Valore a cui la famiglia si è affidata per ottenere giustizia, hanno provocato la morte del 29enne, dopo il doppio impatto sul pick-up e sull’asfalto, tra il quinto e sesto tornante in direzione Treschè Conca.