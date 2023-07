Ceccon eccezionale: oro ai Mondiali e record italiano nei 50 farfalla. Ieri l’argento in staffetta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Medaglia d’oro e record italiano per Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto in corso in questi giorni a Fukuoka, in Giappone. Un trionfo che segue all’impresa “collettiva” nella staffetta 4×100 a stile libero di ieri, nella giornata d’esordio culminata con l’argento al collo del nuotatore vicentino insieme ai colleghi Alessandro Miressi, Manuel Frigo e Lorenzo Zazzeri. Secondi solo all’Australia e davanti agli Stati Uniti, le due superpotenze del nuoto nelle staffette veloci.

Il campione azzurro cresciuto a Magrè di Schio e portacolori della Leosport Creazzo ha vinto i 50 farfalla mettendo a tabellone un crono di 22″68, e lasciando alle sue spalle altri due “siluri acquatici” europei, vale a dire il portoghese Matos Ribeiro e sul terzo gradino del podio il francese Maxime Grousset. Stabilendo inoltre con questo tempo il nuovo record italiano in vasca lu ga, precedendo il lusitano di 12 centesimi e il transalpino di 14.

Solo una ventina di minuti prima della finale dei 50 farfalla Thomas Ceccon si era tuffato in acqua per conquistare l’accesso alla finale dei 100 dorso. Doppia e più faticosa distanza e cambio di stile, ma nulla ha scalfito lo stato di forma strepitoso dell’eclettico nuotatore di Schio, riuscito a “toccare” prima di tutti (in rimonta) nella vasca lunga unica. Si tratta del primo oro in assoluto nella storia del nuoto italiano in questa specialità, conosciuta sia come delfino che farfalla. Un’impresa che rimarrà per sempre.

Nello staff azzurro ci si augura ovviamente che non sia l’ultima individuale della spedizione nipponica di Fukuoka, visto che Ceccon dovrebbero prendere parte ad almeno altre quattro gare da qui alla conclusione dei Mondiali.