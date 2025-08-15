Escursionista 51enne trovato senza vita sul Novegno: probabile infarto

Ieri, giovedì 14 agosto, poco prima delle 19 è arrivata la segnalazione di un uomo che non mostrava segni di vita, rinvenuto sul Monte Novegno, nel territorio di Schio. A lanciare l’allarme un ragazzo di Dchio, che si erano imbattuti nel suo corpo esanime, lin un tratto ripido ungo il sentiero della Casara Vecchia.

Una squadra del Soccorso alpino di Schio si è avvicinata con i mezzi, per poi raggiungere il punto, non distante dalla strada, assieme al personale sanitario dell’automedica del Suem 118, che ha potuto solamente constatare il decesso di P.M., classe 1974, di Schio. Sul posto anche una pattuglia dell’aliquota radiomobile dei carabinieri di Schio.

A causare il decesso un malore, complice magari il forte caldo: l’uomo si era probabilmente sentito male mentre camminava e aveva solo avuto il tempo di togliersi lo zaino e sedersi. I soccorritori hanno provveduto a trasportare la salma sulla strada, per affidarla ai carabinieri di Schooe al carro funebre.Il magistrato di turno ha già dato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia.

