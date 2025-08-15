A fuoco un appartamento: vigili del fuoco riescono a circoscrivere l’incendio

Alle 6.45 di oggi, 15 Agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti a Santorso, in Via del Grumo, per l’incendio di un appartamento.

Allertata dalla sala operativa provinciale, la squadra del distaccamento di Schio è intervenuta con un’autopompa e un’autobotte con un totale di cinque operatori. Con non poca difficoltà, vista la presenza di molto materiale all’interno dell’abitazione, la squadra dei Vigili del fuoco è riuscita a limitare i danni riuscendo a circoscrivere l’incendio alla sola cucina. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata nell’evento e le cause sono al vaglio dei tecnici. Sul posto anche i carabinieri.

