Ladro va a caccia di vittime in sala d’attesa del pronto soccorso. Bloccato dai carabinieri

Si era approfittato di un anziano con problemi di salute, tanto da recarsi al pronto soccorso dell’ospedale Alto Vicentino di Santorso, sottraendogli con astuzia il portafoglio dalla sala di attesa. Non è “filato tutto liscio” per un 42enne padovano di nascita, però, di fatto senza fissa dimora e conosciuto da tempo dalle forze dell’ordine di Schio e paesi limitrofi.

E’ stato bloccato ieri mattina poco dopo le 9 da una pattuglia dei carabinieri inviata al nosocomio del distretto sanitario, intervenendo prima che il ladruncolo potesse riuscire ad allontanarsi a piedi dall’area ospedaliera.

Il responsabile, nato a Cadoneghe ma di fatto avvistato nell’Altovicentino dove vive in alloggi di fortuna, ha concluso la mattinata denunciato per furto. Una nuova notifica che si aggiunge ad altre collezionate in passato. A rispondere alla chiamata d’emergenza sono stati i militari dell’Arma dal comando di Schio.

Il pensionato, in attesa di essere visitato, si trovava seduto nella sala d’aspetto. Tra i presenti anche un uomo che a quanto pare non si trovava ieri mattina al pronto soccorso per qualche problema di salute, ma per derubare una qualsiasi vittima che non potesse reagire.

Il piano criminoso sembrava essere andato a segno, asportando il portafoglio con denaro e documenti e cercando di allontanarsi subito dall’ospedale dell’Ulss 7 Pedemontana. Non è stato abbastanza lesto, però, facendosi accalappiare all’esterno dello stabile dai carabinieri che lo hanno bloccato senza difficoltà. La refurtiva è stata immediatamente restituita alla vittima e il pensionato scledense ha ringraziato le forze dell’ordine per la missione compiuta con tempestività.