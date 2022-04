Comune di Malo, un “monte” di 240 mila euro di garanzia per il credito alle imprese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’amministrazione comunale di Malo ha aderito all’iniziativa “I Comuni sostengono le imprese” quale supporto al tessuto economico cittadino attanagliato dal perdurare delle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19 ed accentuate dalla crisi internazionale per la guerra in Ucraina. Il Comune di Malo vuole così fare la sua parte stanziando 20 mila euro quale garanzia per agevolare la messa a disposizione di nuova liquidità a sostegno dell’Economia locale.

L’iniziativa è promossa da Confcommercio con la partecipazione diretta di Confidi Fidimpresa e Turismo Veneto e conta sul supporto degli istituti bancari Volksbank – Banca Popolare dell’Alto Adige Spa, Banche Venete Riunite (ex Banca Alto Vicentino), Banca di Verona e di Vicenza (ex Banca San Giorgio) e Banca Delle Terre Venete (ex Cassa Rurale Artigiana di Brendola).

Con la sottoscrizione dell’intesa tra amministrazione comunale e Confidi, verrà attivato uno stanziamento per l’erogazione di prestiti sino a un totale di 240 mila euro con importi variabili da un minimo di 10 mila euro a un massimo di 25 mila euro per ciascun richiedente. Le erogazioni, con un tasso realmente conveniente (0,70 % fisso) e senza spese per le imprese perché sostenute dal Comune, prevedono una durata massima di finanziamento di 72 mesi, di cui massimo 24 di preammortamento con garanzia fino all’80% a prima richiesta. Le aziende del Paese potranno contare su un tasso agevolato, un’istruttoria con tempi ridotti e documentazione semplificata per un minor carico di burocrazia.

Una sinergia vincente tra Comune, Confcommercio, Confidi Veneto ed istituti bancari per una mano tesa alle Imprese cittadine.

“Come amministrazione comunale – spiega Matteo Golo, assessore al commercio e alle attività produttive – vogliamo continuare ad essere al fianco delle nostre aziende, che hanno un ruolo non solo economico ma anche sociale perché danno lavoro e sostengono il mondo dell’associazionismo e volontariato cittadino. Doveroso quindi per noi stanziare nuovi fondi facendo squadra ed aderendo all’iniziativa di Ascom. I 20 mila euro di garanzia previsti, con moltiplicatore 12, diventano 240 mila euro per un’utile liquidità rivolta alle aziende chiamate a superare questo difficile momento”.

Per Guido Xoccato, presidente di Ascom Confcommercio”già alcune amministrazioni comunali dell’Altovicentino hanno sottoscritto il protocollo d’intesa che Ascom Confcommercio assieme alla nostra Confidi Fidi Impresa & Turismo Veneto ha proposto a tutti i comuni della provincia. Fa molto piacere che anche Malo, abbia aderito e creda convintamente che il finanziamento a cui possono accedere le imprese è uno strumento molto utile e conveniente per far fronte alle difficoltà che la categoria del commercio più di ogni altra categoria ha dovuto affrontare negli ultimi due anni per la pandemia e ora per le conseguenze della guerra in Ucraina”.