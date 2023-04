Il Comune di Malo cerca aziende e privati che si prendano cura di 11 rotatorie

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Comune di Malo punta alla partecipazione attiva dei cittadini nella manutenzione degli spazi pubblici. Nella fattispecie, l’obiettivo è abbellire le rotonde stradali mediante accordi di collaborazione con aziende o privati, come già avviene per la rotatoria sulla strada provinciale 46 “Quattro strade”.

Le rotonde interessate sono ben 11 e spaziano da quelle “Ai Pini”, a Case di Malo e quella in centro vicino “Zaupa”, a nord del paese e ad altri snodi nevralgici della viabilità cittadina come l’area davanti al cimitero del capoluogo e a quella di San Tomio sino alla rotatoria della Pedemontana Veneta in Vallugana di recente costruzione.

Un paio di aree interessano la frazione di Molina, la zona industriale e la provinciale che va a Thiene. Ed infine c’è l’area più centrale davanti al museo Casabianca tra le vie Bologna e Capovilla.

Il bando comunale prevede la presentazione di un progetto di manutenzione e sistemazione dell’area verde in cambio dell’esposizione di una targa che promoziona il soggetto che ne abbia fatto richiesta.

Il bando prevede una durata minima di anni uno o anche per più anni in base alle esigenze del soggetto promotore e comunque fino ad ottobre 2027, quando scadrà il contratto in essere per l’unica rotatoria affidata.

Lo slogan adottato dalla Giunta Comunale è “Promuovi e fai fiorire il verde pubblico del tuo paese” è rivolto a tutti e il soggetto promotore può scegliere una o più aree in base alle proprie esigenze.

Per quanto riguardo quella della Pedemontana, essendo uno spazio in comproprietà con il Comune di Isola Vicentina, è stato raggiunto un accordo in sinergia fra i due enti.

Il nostro obiettivo rimane quello di rendere più vivibile il nostro paese anche abbellendo spazi trafficati come quelli delle rotonde – spiega l’assessore alle politiche ambientali Nelvio Piazza – senza pesare sulle risorse comunali, incentivando il rapporto di collaborazione con i privati nell’ottica di una costruttiva sinergia per il bene della comunità.