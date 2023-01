Una commessa infedele avrebbe sottratto 70 mila euro alla tabaccheria in cui lavorava

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In poco più di un anno avrebbe sottratto 70 mila euro in contanti, gratta e vinci e schede da gioco al titolare della tabaccheria in cui lavorava a Malo: ora una donna di sessant’anni dovrà rispondere del reato di appropriazione indebita.

I fatti sono avvenuti a Malo fra il 2020 e i primi mesi del 2021 e sono stati ricostruiti grazie a un’indagine dei carabinieri della stazione di Malo, che ora hanno denunciato in stato di libertà la donna, che vive in un paese limitrofo.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia-querela sporta presso la stazione stessa da parte del titolare di una tabaccheria del paese: i militari hanno immediatamente avviato le relative indagini, grazie alle quali sono riusciti a raccogliere degli elementi utili a dare riscontro a quanto riferito dal tabaccaio, ricostruendo anche la dinamica dei fatti.

In particolare, è emerso che la dipendente, tra il 2020 ed i primi sei mesi del 2021, approfittando della materiale disponibilità, si era impossessata di denaro in contanti, gratta e vinci e altre schede da gioco, per un importo complessivo, appunto, di 70 mila euro, tradendo così la fiducia concessa dal titolare della tabaccheria dove lavorava.

Sarà ora la giustizia a stabilire in modo definitivo se vi sia la reale colpevolezza della donna.