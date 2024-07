Anziano cade dentro una bocca di lupo: è grave

E’ ricovera in gravi condizioni all’ospedale l’anziano caduto dentro una bocca da lupo a Monte di Malo in via Sile, intorno a mezzogiorno di oggi, 5 luglio. L’uomo, che sarebbe il proprietario dell’area, è precipitato nel momento in cui si trovava sul retro del supermercato, all’esterno, sopra la lamiera che copriva la bocca da lupo stessa.

L’uomo, di 84 anni e residente a Schio, è stato estratto dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme al Suem 118. Affidato alle prime cure dei sanitari, è stato poi è stato trasportato in ospedale in codice rosso.