Nel test social vince Grotto: Colman rincorre, Masero è dietro

Un po’ sorprende gli rumors della vigilia il risultato del nostro quesito stavolta dedicato alle elezioni amministrative a Piovene Rocchette. A ottenere il maggior apprezzamento, stando ai numeri, il candidato della civica Vivere Piovene, Renato Grotto, che col il 45,48% di SI’ ha di che sorridere: su 376 voti validi a lui attribuiti, 171 risultano infatti quelli positivi. Segue con un buon 37,60% l’ex consigliere regionale in quota Lega Maurizio Colman, con la sua civica Progettiamo il Futuro: per lui 144 SI’ su 383 voti validi. Chiude il sindaco in carica: per Erminio Masero e la sua lista Noi con Voi solo il 21,67% dei voti positivi, 83 su 383 totalmente ricevuti.

Presto per trarre conclusioni: come sempre ricordiamo, il “Termometro dell’Eco” restituisce un dato su cui riflettere, ma non è un sondaggio scientifico nè è limitato per ovvie ragioni ai soli cittadini elettori del comune interessato: ma rimane appunto un valido appoggio per, magari, aggiustare il tiro in vista del rush finale. Le tre liste al momento hanno tutte presentato da tempo anche i loro candidati consiglieri e sono alle prese con un percorso di incontro con la cittadinanza: tra chi reclama una sovraesposizione dei volti a dispetto dei programmi e chi – una parte ancora significativa riscontrata da molteplici messaggi indirizzati anche alla nostra redazione – ancora è indeciso. Cruciali a questo punto le settimane a venire: dove per convincere i piovenesi ad una scelta, compresa quella di recarsi alle urne, servirà badare di più alla sostanza.