Cade dalla sponda di corso d’acqua e precipita per 5 metri: soccorso in elicottero

Si trovava sulla sponda di un corso d’acqua quando è caduto, da un’altezza di cinque metri, procurandosi alcune ferite e rimanendo nell’impossibilità di risalire: è Intervenuto l’elisoccorso per trasferire in ospedale un uomo, rimasto ferito nel pomeriggio a Torrebelvicino. Sul posto sono intervenuti anche i vigli del fuoco di Schio.

L’infortunio è avvenuto all’interno di un canale in via Molino Mondonovo, una contrada lungo la Sp46. L’uomo per cause imprecisate ha perso l’equilibrio ed è caduto giù dalla sponda del corso d’acqua, alta oltre cinque metri. E’ finito prima contro una pianta e poi è ruzzolato alla base del ponte.

A dare l’allarme al 118 un passante che ha sentito le sue grida di auto. I pompieri hanno collaborato con il personale del Suem per il trasporto del ferito all’elicottero, dopo le prime cure dei sanitari. Trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza, le sue condizioni non sono gravi.