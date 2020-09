Una benemerenza civica per ricordare Leone Battilotti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Ciao Leo, stavolta ce l’hai fatta grossa”.

E’ iniziato così il discorso che il sindaco di Torrebelvicino Emanuele Boscoscuro ha rivolto al suo amato vicesindaco Leone Battilotti, scomparso improvvisamente pochi mesi fa. Venerdì scorso infatti la comunità di Torrebelvicino si è ritrovata per una funzione religiosa ed una cena a base di prodotti De.Co per ricordare la vita e l’impegno civico di Battilotti, colonna portante dell’amministrazione e del volontariato locale.

“Non era mai successo che ci tirassi un pacco! Proprio in mezzo a sto casino del virus non ti abbiamo più trovato, non eri in sala giunta a cercare soluzioni con i nostri collaboratori, non eri ad accompagnare qualcuno dal dottore, non eri a far recinti per i mussi, non eri a nessuna manifestazione, a nessuna riunione per le De.Co. o per il turismo in giro per la provincia, non eri a celebrare nessun matrimonio, a nessun pranzo e nemmeno a passeggio per il paese a cercar di tirar giù la pancia – ha proseguito Boscoscuro durante la messa – A casa? Nemmeno pensarci. Dove sei finito? Un martedì pomeriggio ci siamo lasciati e poi non ti abbiamo più rivisto. Qualche messaggio di rassicurazioni, un saluto da portare alle tose del comune e basta. Non è da te. Ma forse anche stavolta hai un impegno, solo un po’ diverso da quelli a cui ci hai abituato un appuntamento con qualcuno a cui non puoi dir di no. In fondo non hai mai detto di no a nessuno”.

Dopo la messa, celebrata nella palestra delle scuole medie, la serata si è spostata a tavola con una cena a base dei prodotti del territorio, che aveva sempre visto impegnato Battilotti nella promozione del mangiare a Denominazione Comunale (De.Co). All’appuntamento, il cui incasso è stato devoluto alla Città della Speranza, erano presenti più di 120 persone, tutte legate in qualche modo a Leone: o per il calcio, la Pro Loco, l’amministrazione comunale, amministratori del territorio, il comitato Grandi Eventi, le De.Co, le associazioni di Torrebelvicino.

Al termine della cena, Boscoscuro ha annunciato l’istituzione di una Benemerenza Civica a memoria di Leone, chiamata “Roccia d’Argento”, che sarà consegnata dall’amministrazione comunale a chi si distinguerà per la sua opera a favore della comunità locale. La prima è stata assegnata alla famiglia di Battilotti, più volte ringraziata per aver dedicato il “loro” Leone a tutta la comunità.