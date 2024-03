Intervento di soccorso in contrada a Staro. Scende dal motociclo e muore poco dopo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non sarebbe sopravvissuto a un malore che lo ha sorpreso stamattina verso le 10.30 nei pressi di Staro, località di montagna nel territorio di Valli del Pasubio, un uomo per cui sono stati attivati i soccorsi del Suem 118. La vicenda che lo riguarda, per il momento, è mantenuta sotto il massimo riserbo, così come ogni dato sensibile personale. Del tragico evento è stata informata la Procura di Vicenza, come atto dovuto.

L’allarme con richiesta di supporto sanitario immediato a metà mattinata di sabato ha fatto convergere nella piccola comunità montana un’ambulanza in codice rosso e a supporto una pattuglia di polizia locale del consorzio “Alto Vicentino”. La persona che ha accusato il grave stato di malessere sarebbe stata soccorsa ancora in vita, ma in seguito è sopraggiunto il decesso, sul posto dell’intervento, nei pressi di un ponticello.

In molti stamattina nel centro di Valli del Pasubio e poi nella frazione ai confini con Recoaro Terme hanno visto o udito il mezzo di emergenza sanitaria di passaggio per raggiungere il luogo della chiamata al 118, nei pressi di contrada Busellati. In attesa che gli agenti di polizia locale chiamati in causa per l’intervento completino le operazioni di rito, l’identità della persona deceduta rimane riservata.

Si tratterebbe di un uomo poco prima scendeva a valle a bordo di uno scooter, da solo in sella, discendendo dalla contrada sopra citata. Si sarebbe fermato sul ciglio della strada perchè non si sentiva bene, ricevendo aiuto a chi passava di lì, gente del posto e ciclisti di passaggio che lo hanno assistito e rincuorato in attesa dei soccorsi chiamati subito. In poco tempo, però, la situazione è precipitata, fino al decesso, per probabile morte naturale dovuta a un malore su cui si andrà ad approfondire in seguito.

La notizia è in aggiornamento