Valorizzazione della Strada delle 52 Gallerie, in arrivo 100mila euro dal bilancio regionale

E’ un segnale concreto di attenzione verso le terre alte e la valorizzazione del patrimonio storico-naturalistico veneto quello arriva dai consiglieri regionali della Lega – LV, che hanno annunciato lo stanziamento di 100mila euro dal bilancio regionale per la manutenzione della Strada delle 52 Gallerie, uno dei percorsi escursionistici più suggestivi delle Prealpi vicentine.

Promotore dell’iniziativa è il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, che insieme ai consiglieri vicentini Andrea Cecchellero, Milena Cecchetto, Stefano Giacomin, Manuela Lanzarin, Silvia Maino e Marco Zecchinato ha ribadito la volontà politica di preservare un patrimonio che coniuga storia militare, bellezza paesaggistica e sviluppo locale. La Strada delle 52 Gallerie, capolavoro di ingegneria militare costruito durante la Prima Guerra Mondiale, rappresenta non solo una testimonianza storica ma anche un volano per il turismo sostenibile. La gestione degli interventi sarà affidata al Club Alpino Italiano, che da tempo si occupa della cura e della fruizione responsabile di questo itinerario.

Il finanziamento, come ha sottolineato il consigliere Andrea Cecchellero, si inserisce in un disegno più ampio avviato negli anni dai comuni del territorio, volto a creare un sistema in grado di generare benefici economici e occupazionali. Cecchellero ha ricordato in particolare gli interventi portati avanti durante i suoi mandati a Posina, tra cui la convenzione per la manutenzione della Strada degli Scarubbi, le opere di messa in sicurezza dopo la tempesta Vaia e la realizzazione dei parcheggi a Bocchetta Campiglia, generatore di un introito di decine di migliaia di euro all’anno. Tutte misure che hanno prodotto ricadute positive in termini di presenze turistiche e sostegno al commercio locale.

