Tragedia sopra Malga Galmarara: fungaiolo muore per un malore, vano il tentativo del nipote di salvarlo

Questa mattina, poco prima delle 8, nei boschi sopra Malga Galmarara, sull’Altopiano dei Sette Comuni, si è consumata una tragedia che ha spezzato la quiete di una giornata di montagna. Un uomo, di cui non sono ancora note le generalità, è stato colto da malore ed è morto.

Il triste accadimento mentre si trovava con il nipote alla ricerca di funghi in una zona impervia, priva di copertura telefonica. Il ragazzo, impotente di fronte all’emergenza, ha dovuto fare l’unica cosa possibile: correre disperatamente fino alla Malga per lanciare l’allarme, sfidando il terreno scosceso e il tempo che stava peggiorando rapidamente con l’avvicinarsi di un fronte temporalesco. I soccorsi, ostacolati dalle difficili comunicazioni via radio, sono stati tempestivi e si sono mobilitati con una squadra di quattro tecnici del Soccorso alpino, il personale medico dell’ambulanza e l’equipe sanitaria dell’elicottero Treviso emergenza, che si è calata con il verricello assieme al tecnico di elisoccorso, per raggiungere il luogo segnalato dal giovane a circa dieci minuti dalla prima via accessibile, tra gli alberi e fuori sentiero. Purtroppo, al medico non è rimasto altro che constatare il decesso dell’uomo.

La salma è stata trasportata alla Malga con l’eliambulanza e affidata al carro funebre. Presenti anche i Carabinieri forestali per gli accertamenti. Il dolore del nipote, visibilmente provato, ha segnato i momenti successivi: il suo gesto coraggioso, la corsa solitaria tra i boschi per cercare aiuto, rimane comunque simbolo di un affetto profondo e di una tragedia che ha colpito nel cuore una tranquilla mattinata di montagna.

