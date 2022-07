La conferma del Cristal Skating Team: dopo il primo posto in Italia, è vicecampione d’Europa

Grandi soddisfazioni per il pattinaggio vicentino ai Campionati Europei Gruppi Show e Sincronizzato, che si son tenuti a Forlì dal 7 al 10 luglio.

Il Grande Gruppo Cristal Skating Team, che riunisce circa 25 atlete e atleti dell’Ads Apav Fara Vicentino e Bassano New Skate ha ottenuto uno straordinario secondo posto ed è così vicecampione d’Europa. Il team, allenato da Betty Restello, ha presentato una coreografia di Daniel Morandin: “The last song” ispirato al Lago dei Cigni. Un disco e un’esecuzione che hanno convinto i giudici, facendo ottenere al Cristal un punteggio di 130.700, ponendolo alle spalle dei “soliti” spagnoli del gruppo CPA Olot, che ha raggiunto 136.000 punti ed è quindi campione d’Europa. Terzo il gruppo trevigiano Royal Eagles “Nothing happens by chance”.

Per la squadra di Fara-Basssano il prossimo appuntamento è ora il Campionato del Mondo, che quest’anno si terrà in un, a inizio novembre. Un viaggio oneroso per atleti e società, per questo è stato attivata una raccolta fondi on line su Gofundme.com