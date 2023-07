Il gruppo Cristal si prepara ai mondiali: raccolte fondi ed iniziative per andare in Colombia

Settimane febbrili per il grande gruppo di pattinaggio artistico a rotelle Cristal Skating Team, che unisce atlete ed atleti delle società sportive Apav Fara e New Skate Bassano e che a fine settembre sarà impegnato a difendere i colori dell’Italia ai campionati mondiali che si terranno nella città di Ibagué, in Colombia.

Le atlete i gli atleti porteranno il programma di gara con il quale si sono aggiudicati il terzo posto ai campionati nazionali 2023, dal titolo “Vita”, composto dalle coreografie di Daniel Morandin e che descrive lo sviluppo della vita, dalla prima piccola scintilla alla nascita dell’umanità.

Ascolta “Giada ed Anna, le Cristal.ine del pattinaggio” su Spreaker.

1 di 2

Mentre le atlete si preparano, è partita la raccolta fondi per sostenere società e famiglie in questa sfida, impegnativa anche da un punto di vista economico.

On line è attiva una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme, dal titolo “Aiutaci a realizzare il nostro sogno mondiale”, ma tra le iniziative proposte, oltre alla ricerca di vere e proprie sponsorizzazioni, Cristal Skating Team ha organizzato per questo venerdì 7 luglio una festa di autofinanziamento che si svolgerà in Via Contarini 30, a Valbrenta. “La festa inizierà alle 21 e finirà alle due del mattino e chi vuole sostenerci è invitato a partecipare: ci saranno musica e drink e il dress code è animalier. Tutto il ricavato verrà interamente utilizzato a sostegno delle spese per l’imminente trasferta in Colombia” spiegano gli organizzatori (per maggiori informazioni e iscrizioni contattare Giada al numero 346-7310406 o Andrea al 345-3880688).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristal Skating Team (@cristalskating)

Francesca Piertribiasi