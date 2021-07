Sarà la padovana Egonu la portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi. Il plauso di Zaia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Non c’è figura migliore di Paola Egonu, come donna e come atleta, per portare alla cerimonia di apertura di Tokio 2020 la bandiera a cinque cerchi, un grande simbolo mondiale di fratellanza e lealtà, aldilà dello sport”.

Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, saluta “con gioia” la notizia, data all’atleta dal presidente del Coni Giovanni Malagò, che la pallavolista dell’Imoco Conegliano è stata scelta tra gli atleti che porteranno il vessillo olimpico alla cerimonia di apertura dei Giochi.

“Paola – aggiunge Zaia – è il simbolo di quanto di meglio lo sport e la società contemporanea possano presentare oggi: donna coraggiosa dentro e fuori il campo, esempio di perfetta integrazione, probabilmente, anche la migliore pallavolista che abbia mai calcato un parquet. Quella di Tokio – conclude il governatore – sarà la sua schiacciata più bella”. Sono cinque le atlete dell’Imoco Volley di Conegliano che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo, al via sabato, con la nazionale: oltre a Paola Egonu, anche Myriam Sylla, Monica De Gennaro, Raphaela Folie e Sarah Fahr.