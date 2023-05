36esima giornata di serie A, il Milan travolge la Sampdoria

in uno degli anticipi della 36a giornata di Serie A. A San Siro, i rossoneri di Pioli hanno reagito all'eliminazione dalla semifinale di Champions League travolgendo i blucerchiati di Stankovic, ultimi in classifica e già retrocessi. Festival del gol aperto da Leao al 9' dopo una giocata di Diaz. Quagliarella ha equilibrato la sfida al 20', ma il pareggio è durato solo tre minuti: al 23' Giroud ha trovato il gol di serata di testa su sviluppi di corner ripetendosi al 29' su rigore. Dopo l'intervallo la rete di Diaz a porta vuota e la tripletta di Giroud hanno completato il tabellino.

Il turno si era già aperto venerdì 19 maggio con Sassuolo-Monza finita 1-2, proseguito sabato con Cremonese – Bologna alle 15. Gli emiliani hanno battuto la Cremonese 5-1. Alle 18 Atalanta-Verona finita 3 -1 mentre in serata il Milan ha sfidato la Sampdoria tornando alla vittoria.

La domenica calcistica si apre con uno scontro salvezza ad altissima tensione al via del Mare di Lecce con i salentini che ospitano lo Spezia. Alle 15 in campo Torino-Fiorentina mentre alle 18 c'è Napoli-Inter. Il posticipo sarà Udinese-Lazio.



Lunedì 22 maggio scenderanno in campo le squadre che giocheranno in Europa League: la Roma ospita la Salernitana all'Olimpico con fischio d'inizio alle 18.30 mentre la Juventus va a Empoli per tenersi stretta il secondo posto in attesa della nuova sentenza della Corte d'Appello Federale.

La 36a giornata può essere molto importante sia per la corsa alla zona Champions League e quella salvezza.