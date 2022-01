Il calciomercato si anima. In casa Juve è Vlahovic-mania

. Ricordiamo che il sipario calerà lunedi 31 gennaio alle ore 20. Vanno in porto altri affari dopo i colpi Vlahovic e Gosens. Caicedo è ufficialmente un giocatore dell’Inter. Vedat Muriqi passa dalla Lazio al Maiorca in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Alla Fiorentina è Cabral il sostituto di Vlahovic. L’attaccante brasiliano ha scelto la maglia numero nove. La Salernitana prende Fazio, che ha risolto il contratto con la Roma. Stefano Sensi alla Sampdoria con la formula del prestito secco fino al 30 giugno.

In casa Juventus, primo giorno di lavoro alla Continassa per Dusan Vlahovic. Giusto il tempo di ricevere il benvenuto dai nuovi compagni e di conoscere personalmente tutti i membri dello staff di Massimiliano Allegri, poi subito in campo per avviare la fase di recupero fisico dopo una settimana di stop causa la positività al Covid.

Tra i tifosi juventini esplode la Vlahovic-mania. In un video diffuso dai canali social della Juventus, il centravanti serbo viene ritratto nelle prime immagini sul campo in maglia bianconera, impegnato in esercizi di corsa durante l’allenamento con Mattia De Sciglio; quest’ultimo è appena rientrato dallo stage con la nazionale azzurra a Coverciano. Intanto, allo store ufficiale dell’Allianz Stadium la maglia di Vlahovic al centro delle esposizioni è la più richiesta di giornata.

Tag: calcio, calciomercato, vlahovic, juventus, inter, caicedo, sensi, sampdoria, fazio, cabral, salernitana