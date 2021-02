L’arbitro vicentino Orsato ammette: “Un mio errore ha favorito la Juve”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il noto arbitro recoarese Daniele Orsato, intervenuto oggi ai microfoni di ’90° Minuto’, su Rai2, ha ammesso di aver favorito tre anni fa, con un suo errore, la Juventus.

Fra le domande che gli son state poste nel corso della trasmissione, infatti, inevitabile quella sull’episodio cruciale di Inter-Juventus di tre anni fa, che condizionó pesantemente la corsa Scudetto tra Napoli e Juventus.

Il numero 1 dei fischietti italiani ha così ammesso di essersi sbagliato sull’episodio della sfida scudetto del 2018 in cui non tirò fuori un secondo cartellino giallo contro il centrocampista bianconero Pjanic e ha riconosciuto: “Feci un errore a non andare a rivedere l’episodio al Var. Ero vicino e l’ho vista in modo diverso. E’ stato un contrasto in volo e l’ho valutato male. Il Var non è potuto intervenire per cui resta l’errore. Lo capii subito rivedendolo subito dopo in tv”.

Orsato da quella partita non ha più diretto l’Inter.”Io vado dove mi manda il designatore.”, ha spiegato. Era la prima volta della presenza in tv di un direttore di gara poche ore dopo aver arbitrato: la svolta è dovuta al nuovo corso impresso dal nuovo presidente degli Arbitri, Alfredo Trentalange. “Il presidente ha dato una grande occasione a tutti, sta a noi e a voi addetti ai lavori cogliere occasione e fare in modo che diventi una cosa usuale”, ha commentato il fischietto vicentino.