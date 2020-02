“Monday Night”, il Napoli batte la Samp e risale la classifica

Il Napoli prosegue la risalita. Dal neoacquisto Demme, un ciak d’autore per Gattuso: i partenopei battono una bella Sampdoria di Ranieri a Marassi. Gli azzurri si portano sul 2-0 con Milik ed Elmas, rimonta blucerchiata con una perla di Quagliarella (che torna a segnare un gol d’autore) e un rigore trasformato da Gabbiadini; poi decide il match il centrocampista arrivato a gennaio dal Lipsia, una sorta di piccolo Gattuso tedesco.

Dunque, seppur a fatica, il Napoli riesce nell’impresa di portare a casa tre punti pesanti, che lo avvicinano ancora di più alla zona Europa League, ora lontana solo due punti. Giallo Gattuso: dopo la vittoria contro la Sampdoria, "Ringhio" non si è presentato davanti ai microfoni nel post-partita. Un whatsapp a fine gara infatti gli ha tolto il sorriso per i tre punti conquistati al Ferraris. Così, l’allenatore dei partenopei ha dovuto mettersi subito in viaggio per Gallarate a causa di un problema familiare. Rino è apparso molto scosso.

Al suo posto è stato il suo vice Riccio ad analizzare il match di Marassi: "La gara l’avevamo incanalata molto bene, dopo l’eurogol di Quagliarella è cambiata un po’ ed è diventata più sporca e combattuta. Dovevamo tenere botta e rimanere compatti, difendendoci tenendo palla il più possibile. Sappiamo da dove veniamo e il percorso che abbiamo avuto, nelle scorse settimane abbiamo avuto tante difficoltà".