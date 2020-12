Serie A: un occhio al calciomercato ed uno all’ultima giornata prima della sosta di Natale

Un occhio al calciomercato ed un altro all’ultima giornata di campionato con le gare che partiranno questa sera dalle 18:30. Il turno si concluderà domani, poi l’attesa del mercato che ripartirà a gennaio, mentre le prime trattative si fanno più serrate, soprattutto per l’Inter, con quattro possibili acquisti di tutto rispetto: Alonso del Chelsea, Gervinho del Parma, Sanches del Lilla e Paredes del Psg. Ma prima il club dovrà riuscire a cedere Eriksen.

Fronte Milan, per gennaio caccia anche ad un difensore: Simakan o Kabak. Scamacca ed Ibra show. Il Milan tratta per la punta del Genoa. Sanremo intanto prenota Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe calcare il palcoscenico al prossimo Festival, in programma – se tutto filerà liscio – dal 2 al 6 marzo. Il bomber potrebbe affiancare Amadeus e Fiorello in una delle serate, o forse anche più di una.

Ma torniamo alle sfide di oggi, in primis quella tra Pirlo e Prandelli in quel di Torino, dove la Juventus affronta una Fiorentina in piena emergenza di risultati; dall'altro lato il tecnico ancora a secco di vittorie da quando siede sulla panchina viola. Vincere è sicuramente più facile per Pirlo che con una vittoria raggiungerebbe l’Inter al secondo posto con 30 punti, ma non il Milan che al momento è a più 4. Gara in programma alle 20:45. Alle 18:30 invece Crotone-Parma, sfida salvezza, una vittoria vorrebbe dire trascorrere un natale più tranquillo sia per Liverani che per Stroppa.