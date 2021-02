Vela, Luna Rossa vince la Prada Cup e vola in finale: sfiderà New Zeland in Coppa America

"Adesso possiamo cominciare a pensare a New Zealand – commenta il timoniere Bruni -. Oggi siamo stati perfetti ma sappiamo che, se vogliamo battere i padroni di casa, dobbiamo migliorare ancora". Il team azzurro è dunque pronto a gettare il guanto di sfida a Team New Zealand. La finale di coppa America si svolgerà dal 6 al 15 marzo, sempre nelle acque del Golfo neozelandese di Hauraki. La Prada Cup è iniziata il 15 gennaio a Auckland, in Nuova Zelanda, ma ha subito un rinvio di 72 ore a Auckland per l'emergenza Coronavirus. In acqua, all’inizio, si sono sfidati in quattro gironi all’italiana (da tre regate ciascuno): Luna Rossa Prada Pirelli team (Italia), Ineos (Gran Bretagna) e American Magic (Stati Uniti).

“Oggi è un grande giorno per l’Italia”. Queste le parole del timoniere Francesco Bruni dopo il grande risultato conseguito nelle due regate della notte (la 7 e la 8) nella baia di Auckland.conquistando, dove affronterà Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha allungato a, dominando così contro l'imbarcazione inglese Ineos e chiudendo a 7-1 nella serie. Risultato decisivo e schiacciante, rispetto al pareggio di sabato (1-1).