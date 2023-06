Dal Pnrr 2,7 milioni di euro a fondo perduto per PMI attive o da avviare di 4 comuni vicentini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono Arsiero, Enego, Foza e Lusiana Conco i comuni vicentini le cui PMI attive o da avviare, nell’ambito degli enti beneficiari del Bando Borghi Linea B del PNRR, potrebbero ottenere importanti risorse a fondo perduto.

Un annuncio arrivato pochi giorni fa e che si riferisce ad un ammontare totale di quasi 188 milioni di euro ripartiti tra i 294 Comuni risultati assegnatari del Fondo PNRR per la rigenerazione dei piccoli Comuni: la dotazione finanziaria a disposizione delle imprese delle quattro municipalità vicentine individuate ammonta invece a circa 2,7 milioni di euro.

Possono presentare domanda di finanziamento micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola o in aggregazione, già costituite o che intendono costituirsi in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le ditte individuali e le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile, le associazioni non riconosciute, le organizzazioni dotate di personalità giuridica non profit, nonché gli Enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del Dlgs n. 117/2017 ss.mm.ii., iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS: per quanto riguarda i proponenti d’impresa, vige l’impegno a costituire l’impresa entro 60 giorni dall’eventuale comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

I progetti di intervento dovranno concorrere agli obiettivi di rilancio dell’economia locale e risultare coerenti con le progettualità elaborate dal Comune di riferimento. Le imprese sono chiamate ad avanzare proposte in risposta ai fabbisogni individuati, in grado di contribuire al mantenimento dei livelli occupazionali ed alla creazione di nuovi posti di lavoro, allo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi, con particolare attenzione alla riduzione di consumi ed emissioni, allo smaltimento dei rifiuti alle soluzioni di economia circolare.

Le agevolazioni sono concesse esclusivamente sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 90% dell’iniziativa imprenditoriale ammissibile e, comunque, per un importo massimo del contributo pari a 75mila euro, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis. Tale percentuale è elevabile al 100%, fermo sempre il limite massimo, nel caso di nuove imprese o imprese già costituite a prevalente titolarità giovanili e/o femminili.

Confartigianato Imprese Vicenza in collaborazione con il Comune di Arsiero organizza un incontro informativo per illustrare gli obiettivi del Progetto Locale di Rigenerazione e le opportunità derivanti dal Bando Borghi – imprese in programma per il prossimo martedì 27 giugno alle 20.30 presso la Sala Conferenze in Piazza Rossi.

L’obiettivo dell’incontro è quello di far chiarezza sui fabbisogni e sugli ambiti individuati dal Comune nel Progetto di Rigenerazione, rispetto al quale le iniziative imprenditoriali sono chiamate a contribuire, accedendo al fondo PNRR a sostegno dell’attrattività dei borghi. Verranno quindi fornite le informazioni principali riguardo al Bando Borghi Imprese: in relazione ai requisiti richiesti per i partecipanti e le proposte di progetto, riguardo alla struttura e ai limiti delle spese ammissibili e dell’importo del contributo concesso, nonché le procedure e le scadenze per la presentazione delle proposte progettuali. Maggiori informazioni e tutta la documentazione sarà comunque visionabile e scaricabile al link: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/imprese-borghi