Gattino incastrato in un’auto. Gli agenti smontano il motore per salvarlo

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Un gattino di due mesi che era finito incastrato nel motore di un’auto parcheggiata a Dueville è stato salvato questa mattina da una pattuglia della Polizia Locale del Consorzio Nordest Vicentino, del distaccamento di Sandrigo. Intorno alle 10 una chiamata alla centrale aveva avvertito di un forte miagolio che proveniva dal motore di un’auto in piazza Redentore.

Gli agenti hanno individuato il micio, rimasto saldamente incastrato e aggrappato al motore, e hanno quindi provveduto a trovare sia il proprietario dell’auto che quella del gattino che sono arrivati sul posto. Con la collaborazione del proprietario dell’auto, gli agenti, improvvisandosi meccanici, sono riusciti pur con difficoltà, a smontare parte delle protezioni del vano motore e a liberare il gattino, che era rimasto saldamente incastrato.

Il micio, visibilmente spaventato ma in buone condizioni, è stato riconsegnato alla sua proprietaria, che ha espresso la propria gratitudine agli operatori della Polizia Locale per il tempestivo intervento e la professionalità dimostrata. L’episodio si è concluso con il lieto fine auspicato, ricordando ancora una volta l’importanza di prestare attenzione ai rumori provenienti dai veicoli in sosta, soprattutto nei periodi più caldi, quando i piccoli animali possono trovare riparo all’interno del vano motore.

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