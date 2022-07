Picchia moglie e madre mentre sconta gli arresti domiciliari, trasferito al San Pio X

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è conclusa una terribile vicenda che ha visto coinvolte due donne, vittime di maltrattamenti a carico dello stesso soggetto. Dopo l’ennesima lite scattata in famiglia, è partita la denuncia ai carabinieri di Chiuppano chiamati ad intervenire a Caltrano dove si era trasferito da poco il valdagnese Michele Alberto Germanò. I militari dopo aver raccolto le dichiarazioni della madre e della moglie hanno fatto scattare le manette nei confronti del 35enne, obbligato agli arresti domiciliari sotto lo stesso tetto delle due donne.

Negli ultimi mesi l’uomo si era reso molto violento diventando l’incubo principale sia della madre che della moglie con diversi episodi di violenza domestica, lesioni personali, danneggiamento e maltrattamenti in famiglia.

Proprio la genitrice, nell’estate del 2021, dopo l’ennesimo litigio e le continue vessazioni subite in casa a Valdagno, aveva dovuto richiedere più volte l’intervento dei carabinieri del posto per calmare il figlio esagitato.

L’uomo, deve scontare in carcere la pena residua di un anno, dieci mesi e ventuno giorni di reclusione, in riferimento alle precedenti vicende giudiziarie sempre per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti dei congiunti commessi tra luglio 2018 e ottobre 2019.

Il 35enne Michele Alberto Germanò, dopo essere stato sottoposto al foto-segnalamento e alle procedure di rito presso il comando di via Lavarone, è stato trasferito dai militari al carcere San Pio X di Vicenza per scontare la rimanente pena detentiva lontano dalle donne che dovrebbero essere le persone più vicine su cui contare ma che, evidentemente, rappresentavano per l’uomo motivo di sfogo.