Tra i due litiganti…arrivano i turisti: ‘Gallio è tenuto male’. Munari: ‘Per voi c’è il Trentino’

Ad animare l’acceso dibattito tra minoranza e maggioranza in quel di Gallio, stavolta ci hanno pensato i turisti. Non tutti naturalmente, se si pensa che tra luglio e agosto le presenze nel comune altopianese sono migliaia, ma un piccolo plotone di guerrieri delle vacanze che ha comunque sollevato un bel polverone.

Oggetto del contendere, secondo i turisti, un paese tenuto male con marciapiedi dissestati e strade poco sicure, per non parlare dei cantieri – su tutti quello della nuova Piazza – iniziato proprio nel momento peggiore.

“Mi domando chi siano costoro, arrivati due giorni fa da Lavarone – tuona il Sindaco Emanuele Munari – che 5 minuti dopo aver posato le valigie costituiscono un comitato di qualche persona screditando spudoratamente e gratuitamente il paese, assumendosi peraltro anche il ruolo di ‘professori di amministrazione’. Perfetti sconosciuti che prima sputano sul paese a mezzo stampa e poi vogliono incontrarmi? Che tornino in Trentino se qui c’è tutto questo degrado”.

Considerazioni che non trovano d’accordo la minoranza timonata da Andrea Pinaroli, che da mesi insiste su una realtà amministrativa quantomeno mal gestita i cui risultati ora sarebbero anche sotto gli occhi degli ‘ospiti’: “Il Sindaco non può permettersi battute ironiche invitando i turisti a scegliere il Trentino. Non deve continuare a fare il giochetto ‘detto non detto’ e amministrare con post sponsorizzati su Facebook. E’ Gallio che deve tornare ad essere attrattivo per i turisti questo è il punto: prima della nuova Piazza sarebbe stato meglio promuovere l’offerta turistica e rilanciare quei luoghi e quelle bellezze naturali che già ci sono e che vengono lasciati a sé stessi. Tutto questo non si può fare restando fuori dall’OdG Montagna Veneta: manca un piano complessivo di rilancio del paese che in questi ultimi nove anni a guida Munari è rimasto indietro”.