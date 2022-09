Elisoccorso sui tornanti del Costo: grave un motociclista di 30 anni finito sul guardrail

Il tratto “del Costo” sulla strada provinciale 349, tristemente noto per gli incidenti stradali che periodicamente coinvolgono i motociclisti, torna alla ribalta dei fatti di cronaca dopo i soccorsi a un 30enne veneziano, feritosi gravemente – sarebbe in pericolo di vita – dopo aver sbattuto contro il guardrail in sella alla sua moto Suzuki.

L’allarme è scattato in codice rosso pochi minuti dopo le 7.30 di stamattina lungo Sp349 che collega la pianura altovicentina all’Altopiano di Asiago, in prossimità dell’8° tornante in una tratto di semicurva che si trova ancora nel tratto comunale di Cogollo del Cengio.

Il centauro, che viaggiava solo sul motoveicolo, avrebbe perso per cause al momento non note il controllo del suo mezzo – una Suzuki modello Gsxr 600 – andando a sbattere sulle delimitazioni di carreggiata della corsia opposta, venendo sbalzato oltre e ruzzolando giù per alcuni metri dal pendio. Sul posto sono giunte prima un’ambulanza del Suem 118 e poi una pattuglia della polizia locale Alto Vicentino.

Vista la potenziale gravità delle lesioni subite dal veneziano, recuperato nel prato attiguo alla sede stradale in gravissime condizioni, è stato allertato l’elisoccorso per accelerare le operazioni di salvataggio e trasporto in ospedale. Il giovane motociclista si trova ora al San Bortolo di Vicenza, in prognosi riservata e con accertamenti in corso.

LA NOTIZIA E’ IN AGGIORNAMENTO