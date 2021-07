Incidente sui tornanti del “Costo”: centauro di 27 anni in rianimazione dopo lo schianto

La salita della “strada del Costo” torna a presentare il cruento conto sangue e incidenti tra i tornanti che collegano l’Altovicentino e l’Altopiano di Asiago. Stamattina poco prima delle 10 è scattato un nuovo allarme in codice rosso per prestare soccorso urgente a un ragazzo di 27 anni, rimasto esanime sull’asfalto dopo un pauroso incidente mentre era in sella alla sua moto rossa di marca Ducati.

Si tratterebbe di un’uscita autonoma di strada, secondo le prime informazioni rese note dal luogo dello schianto, in territorio comunale di Cogollo del Cengio. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto la moto sbattere sul guard-rail dopo la perdita di controllo del mezzo, lungo la Sp 359 con direzione nord.

Il giovane ferito, ricoverato al San Bortolo di Vicenza e subito affidato al reparto di terapia intensiva è un motociclista padovano residente nella cittadina di Curtarolo, che stamattina aveva deciso di raggiungere Asiago e dintorni a bordo della sue due ruote per una gita in solitaria. Le sue iniziali rese note dalla polizia locale Ne.Vi. sono B.P. e il giovane centauro è attualmente in prognosi riservata, in attesa degli esami diagnostici a cui è stato sottoposto al suo arrivo dopo il trasporto con l’eliambulanza.

I soccorsi del Suem 118 e le forze dell’ordine disponibili hanno raggiunto il km 76 della salita del Costo dopo l’allarme scattato alle 9.50 di sabato mattina. Subito, vedendo la dinamica e le condizioni della motocicletta distrutta, alcuni automobilisti hanno temuto il peggio e si sono prodigati per rendersi utili in attesa dei soccorsi qualificati. Una volta sul posto i sanitari del Suem hanno stabilizzato il 27enne, optando per il trasporto via cielo verso il centro specializzato per i traumi di Vicenza.

Gli agenti di polizia locale con il supporto degli agenti di polizia provinciale si sono occupati anche del traffico ingente verso l’Altopiano, di fatto paralizzato per un’ora in conseguenza del grave incidente. La notizia di cronaca sarà aggiornata nelle prossime ore.