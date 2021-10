Nuovo incidente a Fara: grave un centauro uscito di strada. Quasi amputato un braccio

Secondo grave incidente in due giorni sulle colline di Fara Vicentino, a poca distanza da quello di ieri pomeriggio che ha coinvolto un ciclista. In questo caso si è trattato dell’uscita autonoma di strada da parte di un motociclista: nell’impatto col guard-rail ha subito la semi-amputazione di un arto.

L’incidente è avvenuto alle ore 16 di domenica 24 ottobre. M.L., 49enne di Lugo di Vicenza, alla guida della sua Yamaha stava percorrendo via Alteo con direzione Salcedo: giunto all’altezza dell’incrocio con via Zucchi per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, uscendo dal lato sinistro della carreggiata e urtando violentemente contro il guard rail.

Sono scattati subito i soccorsi: le lesioni riportate sono fin dal primo momento apparse gravi, tanto che il personale medico dell’ambulanza ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Verona Emergenza: il centauro è stato portato all’ospedale di Vicenza in codice rosso. I rilievi e la regolazione del traffico sono stati curati da una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino.