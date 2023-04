E’ Alex Frusti l’agente rimasto a terra nella sparatoria: ora in prognosi riservata a Santorso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ il quarantunenne Alex Frusti, di Torrebelvicino, l’agente gravemente ferito nella sparatoria avvenuta stamane, lunedì 24 aprile, attorno alle 11 a Fara Vicentino lungo la Vecchia Gasparona in via Crosara, nella quale è morto un uomo di origini maghrebine.

L‘agente, in forza alla Polizia Locale Nordest Vicentino, è referente proprio per il comune di Fara e stava compiendo il suo quotidiano monitoraggio del territorio con un collega quando per motivi non ancora chiariti avrebbe intercettato, praticamente in concomitanza con una pattuglia dei carabinieri, un cittadino extracomunitario che, in stato confusionale, si è impossessato di un arma sottratta pare a uno dei militari intervenuti e avrebbe fatto fuoco verso lo stesso Frusti.

Nello scontro a fuoco, l’agente della polizia locale è rimasto gravemente ferito edè stato trasportato all’Ospedale di Santorso. I sanitari, diversamente da quanto annunciato in un primo tempo, hanno deciso al momento di evitare il trasferimento a Vicenza.

I colpi di pistola l’hanno raggiunto in due punti: al torace e marginalmente a un piede. Uno dei due proiettili, partiti dalla pistola d’ordinanza di un carabinieri presenti sul luogo del fatto, ha trapassato il corpo poco più sotto della clavicola: il suo polmone è collassato, tanto che al nosocomio dell’Alto Vicentino si è reso necessario un intervento chirurgico: Frusti è ora ricoverato con prognosi riservata. L’intervento è stato condotto da un’équipe guidata dal dottor Giuseppe Portale, direttore della Chirurgia Generale. Attualmente Frusti è ricoverato in Terapia Intensiva, diretta dal dottor Luigi Ongaro, in prognosi riservata. Le sue condizioni sono stabili, respira autonomamente ed è vigile. Nella giornata di domani sarà sottoposto ad ulteriori controlli per monitorare le sue condizioni.

Al suo fianco, fin dal trasporto in ambulanza in ospedale, la vicecomandante della polizia locale Katia Dal Masetto, mentre ad attendere notizie del suo agente all’ospedale di Santorso è rimasto tutto il tempo il comandante Giovanni Scarpellini.

Alex Frusti è molto conosciuto nell’Alto Vicentino, oltre per la sua diligenza e disponibilità in divisa, anche per la sua grande passione per il pallone: classe 1982, ha militato in molte società calcistiche del comprensorio sino ad arrivare a Giavenale dove ora aveva assunto il ruolo di Direttore Sportivo della realtà sportiva scledense.