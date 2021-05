Il Comune di Thiene festeggia una data storica per l’Europa con le bandiere dell’Ue

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Domani, in data del 9 maggio, ricorre il 71° anniversario della cosiddetta “Dichiarazione Schuman“, convenzionalmente considerata l’atto di fondazione dell’Unione Europea. Bisogna risalire indietro fino alla primavera del 1950, infatti, per ripercorrere quel capitolo di storia che vide Robert Schuman, Ministro degli Esteri francesi, proporre ai Paesi europei di partecipare ad un programma di cooperazione economica inedito che pose una sorta di “prima pietra” per superare le visioni ultrapatriottiche e soprattutto le divisioni nazionali che avevano portato alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale.

Un giorno importante, che nel 2021 cade di domenica a distanza di 71 anni da quell’atto che pose le basi per la pacificazione internazionale tra i futuri stati membri e seminò le fondamenta della nascente Unione Europea. Anche l’amministrazione comunale di Thiene vuole in quest’occasione ricordarne l’anniversario esponendo bandiere dell’Europa sulla facciata del municipio, su alcuni edifici pubblici e sulle principali rotatorie.

L’invito di allora, appena un lustro dopo il termine del conflitto, era rivolto in particolare alla Repubblica Federale Tedesca, alla quale veniva prospettato di condividere la gestione di risorse fondamentali per la ricostruzione come il carbone e l’acciaio sotto l’egida di un’Alta Autorità, che più avanti sarebbe diventata la celebre Comunità Economica Europea (CEE) estendendosi ad altri settori di interesse economico e sociale. Accogliendo l’invito della Sezione Altovicentino del Movimento Federalista Europeo, organizzazione fondata da Altiero Spinelli nel 1943 per portare aventi il progetto politico, contenuto nel Manifesto di Ventotene, di costruire un’Europa libera ed unita.

“I progetti nei quali siamo coinvolti con il supporto di Alda (Associazione europea per la Democrazia locale) – è il commento di Maria Gabriella Strinati, assessore con delega alle politiche europee con riguardo ai bandi e ai fondi europei e all’Urban Center – hanno portato e stanno portando grandi risultati a livello locale. Tra questi, mi sento di citare in particolare la partecipazione di Thiene al Servizio Europeo Intercomunale (Sei), gestito da Alda: una modalità innovativa ed efficace di promuovere la rete territoriale e un aiuto ad orientarsi nel mondo dei bandi europei e dell’europrogettazione come mezzo per il miglioramento concreto delle nostre città”.

“In qualità di presidente e a nome dell’intera associazione, – afferma Oriano Otocan – è con orgoglio che assistiamo e prendiamo parte con entusiasmo alle azioni messe in campo dal Comune di Thiene per celebrare la Festa dell’Europa, in collaborazione con la sezione locale del Movimento Federalista Europeo. Partenariato, sinergia e attivismo locale sono tra i valori fondanti di Alda, che mai come in questo giorno è fiera di vantare Thiene tra i suoi soci più attivi. Anche grazie alla nostra collaborazione su temi trasversali quali innovazione digitale, sostenibilità, gioventù e lavoro, – continua Otocan – il Comune ha intrapreso un importante percorso di internazionalizzazione che Alda supporta e spera di veder crescere nel periodo a venire”.

“Dobbiamo sempre più credere nell’Europa – è la riflessione del sindaco Giovanni Casarotto – ed essere cittadini europei attivi, educando soprattutto i giovani ad una cultura europeista, inclusiva, tollerante e rispettosa delle diversità e dei valori di pace, libertà e democrazia voluti dai Padri fondatori. Ben venga, quindi, anche l’attenzione a celebrare questo 71° anniversario!”.