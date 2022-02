Le dimore storiche (anche vicentine) diventano un project work per un turismo internazionale

Villa Valmarana ai Nani a Vicenza, il Castello di Thiene e Villa Da Schio a Castelgomberto. Sono solo alcuni dei tesori della rete d’eccellenza delle Ville Venete – chiamata Le Dimore Amiche – che è diventata la base di un articolato project work del master in Management della cultura dei beni artistici organizzato da Rcs Academy e giunto alla terza edizione.

I progetti, sviluppati specificatamente per questo circuito di ville storiche, sono stati presentati a Milano all’Education center di Rcs Academy. “È indubbiamente lungimirante e difficile – ha spiegato Elena Stella, cultural tourism manager e coordinatrice del corso di turismo culturale del Master – trovare in Italia un gruppo di dimore capaci di avere la forza di unirsi per promuovere un concetto di turismo così evoluto ed orientato alle grandi potenzialità dell’experience per il visitatore. L’obiettivo del nostro lavoro con Adsi e Dimore Amiche è stato quello di offrire a queste realtà la definizione di strategie innovative per la valorizzazione del loro eccezionale patrimonio culturale ed artistico, grazie al lavoro di team degli studenti del Master, e di far sperimentare alle nuove generazioni di futuri professionisti le straordinarie potenzialità turistiche del mondo delle dimore storiche”.

Gli studenti del corso, provenienti da tutta Italia, si sono impegnati nella creazione di esperienze turistico-culturali concrete, attraverso una visione internazionale del panorama culturale grazie al network e alle testimonianze dirette di player del settore e giornalisti di primo piano. “Il mio team – racconta ad esempio la studentessa Anna Mariani – ha elaborato delle esperienze uniche nel loro genere, studiate appositamente per far scoprire ai viaggiatori orientali Villa Valmarana ai Nani a Vicenza. Sono stati due mesi di lavoro avvincente, che ci ha permesso di conoscere e analizzare una realtà turistica italiana ancora troppo poco nota e proporre un progetto innovativo e sostenibile”.

“Si tratta di una ottima opportunità per il gruppo Dimore Amiche – ha sottolineato, durante la presentazione, Giovanni da Schio, del direttivo nazionale di Associazione Dimore Storiche Italiane e membro della rete Dimore Amiche – in quanto parliamo di idee che potranno trovare applicazione immediata. Senza dubbio il lavoro fatto da questi ragazzi è straordinario: hanno colto immediatamente le opportunità di valorizzazione del sistema delle Dimore Storiche che sono uno straordinario museo diffuso tutto da far scoprire”.

“Adsi riunisce tutte quelle ville, castelli, parchi storici, che sono di proprietà privata. Si tratta di dimore, tramandate di generazione in generazione, che, quando sono aperte al pubblico, come è il caso di Dimore Amiche, si impegnano nell’accogliere il viaggiatore come se fosse un membro della famiglia. L’esperienza unica è il cuore della rete di eccellenze Dimore Amiche, nata in piena crisi nel 2020, sotto l’egida di Adsi. L’alta formazione è oro prezioso e ciò che realmente potrà fare la differenza nelle sfide che ci aspettano per il futuro” ha aggiunto Da Schio.

Alla presentazione del project work hanno partecipato, insieme con la tourism manager Elena Stella e il consigliere Adsi Giovanni da Schio (proprietario di Villa da Schio) anche i membri della rete Dimore Amiche Francesca di Thiene, Owner Castello di Thiene; Carolina Valmarana, Owner Villa Valmarana ai Nani, Managing Director Foresteria Villa Valmarana ai Nani; Alvise Sagramoso, Ower Villa Sagramoso Sacchetti; Anna Bianchi Michiel, Owner Villa Angarano.