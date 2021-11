Prestiti agevolati alle imprese: il Comune fa da garante. Un volano da 1,2 milioni di euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato firmato ieri in Comune a Thiene un importante protocollo d’intesa, destinato a fare da volano al rilancio dell’imprenditoria locale in questa fase economica post-Covid, caratterizzata anche dalla carenza di materie prime sui mercati internazionali, con conseguente forte rialzo dei prezzi.

Anche Thiene aderisce così all’iniziativa promossa da Confidi Fidi Impresa & Turismo Veneto “I Comuni sostengono le imprese”, iniziativa in aiuto alle realtà economiche in difficoltà per gli effetti della pandemia Covid-19. L’iniziativa si poggia sulla concessione, da parte del Comune, di un contributo di 100 mila euro che, inseriti nel circuito prestito-rimborsi, potrà generare finanziamenti per 12 volte l’importo iniziale, ossia 1,2 milioni di euro, mentre il tasso di interesse sarà sotto l’1%.

Nel concreto, Confidi tramite l’accordo con cinque istituti bancari (Banca del Veneto Centrale, Banca di Verona e Vicenza, Banca Popolare Volksbank, Banche Venete Riunite e Banca delle Terre Venete) agevolerà il credito alle attività economiche (di qualsiasi tipo, non solo commerciali) tramite garanzia. Ecco nel dettaglio le condizioni alla base dell’accordo: il tasso di interesse bancario fisso alle imprese sarà dello 0,70% annuo; l’ammontare di finanziamenti complessivi sarà fino a 1,2 milioni di euro (12 volte il contributo); l’importo del finanziamento potrà andare da un minimo di 10mila a un massimo di 25mila euro; la durata massimo del finanziamento dovrà essere di 72 mesi, di cui massimo 24 di preammortamento; la garanzia sarà almeno del 50% alla prima richiesta; nessuna commissione di garanzia sarà applicata al socio; i tempi per l’istruttoria bancaria per il rilascio del finanziamento dovrà essere al massimo di 15 giorni; non dovrà esserci alcun costo per l’istruzione della pratica e la documentazione istruttoria sarà semplificata; infine, non saranno previste penale in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

L’iniziativa arriva in un momento nel quale le aziende hanno difficoltà a fare programmi per i prossimi mesi, anche se gli ordinativi sono consistenti. «Questa iniziativa – commenta il sindaco Giovanni Casarotto – è un’ulteriore dimostrazione della vicinanza e della sensibilità dell’Amministrazione Comunale nei confronti della piccola imprenditorialità e di sostegno all’economia locale in questo momento di difficoltà e ripartenza, dando un aiuto concreto a chi ha voglia di crescere e migliorare la propria attività». «L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale – spiega l’assessore al bilancio Giovanni Domenico Simonato – è quello di sostenere concretamente l’accesso al credito delle imprese, favorendo l’iniezione di liquidità a tassi agevolati e tempi certi. Il contributo comunale è finanziato con i fondi Covid-19 statali già presenti a bilancio, suddiviso in due tranches di 50mila euro ciascuno, da erogare a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa con consorzi e le cooperative di garanzia dei fidi, Confidi, presenti a livello locale, con l’obiettivo di favorire la concessione di un plafond di finanziamenti a condizioni agevolate rivolti alle attività imprenditoriali di Thiene. Il credito garantito a tassi agevolati sarà 12 volte il contributo concesso».

La firma del protocollo d’intesa è arrivata dopo l’approvazione della modifica al Regolamento comunale per i contributi Covid e l’avviso di manifestazione di pubblico interesse, proprio per definire criteri generali e parità di trattamento nei confronti delle varie realtà che si occupano di garanzia di fidi. Entro un anno dalla sottoscrizione, Fidi Impresa & Turismo Veneto dovrà presentare il rendiconto delle garanzie concesse e dei finanziamenti bancari ottenuti che dimostri l’impiego dell’intero contributo concesso con il pagamento di una o delle due quote. Nel caso il contributo non venga impiegato interamente entro il termine stabilito, dovrà richiedere una proroga o restituire la quota parte di contributo non utilizzato.

«L’obiettivo – spiega Andrea Zorzan, assessore al commercio – è affiancarsi alla progettualità imprenditoriale, dando la spinta necessaria a superare l’attuale momento delicato del nostro tessuto economico». «Il Comune di Thiene – sottolinea Vittorio Santacatterina, presidente del mandamento di Thiene di ConfCommercio – ha dato un sostegno importante e concreto, intercettando le nostre richieste. Se vogliamo sostenere le imprese questa è la direzione giusta, in un momento storico in cui assistiamo ad una significativa volontà di ripresa delle attività commerciali che va sostenuta in termini di liquidità».

Per Paolo Chiarello, vice presidente Fidi Impresa & Turismo Veneto – questa è una boccata d’ossigeno offerta non esclusivamente al settore del commercio, ma a tutto il mercato, senza esclusione, e produrrà un beneficio generalizzato». Fidi Impresa & Turismo Veneto (organismo nato dalla fusione tra Unionfidi Belluno e Fidimpresa Venezia prima, l´incorporazione di Fiditurismo Jesolo poi, sino ad arrivare all’ultimo atto che ha visto l’ingresso di Terfidi Veneto, la cooperativa di garanzia fidi operante nelle provincie di Vicenza, Treviso e Padova) è la prima cooperativa di garanzia del Sistema Confcommercio e Confturismo della Regione Veneto. L’iniziativa, avviata dapprima nella Marca Trevigiana, si è estesa quindi in altre province del Veneto, raccogliendo parecchie adesioni di Comuni anche in provincia di Vicenza. I Confidi sono organismi istituiti per offrire una garanzia accessoria e, quindi, per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese associate.