Prevenire per curare, i poliambulatori San Gaetano invitano a fare la mammografia

Una recente ricerca a cura dell’Associazione italiana di Oncologia Medica (AIOM) ci ricorda come il cancro al seno rappresenti una delle più frequenti patologie che colpiscono la salute femminile, rappresentando circa il 30% del totale delle nuove diagnosi di tumore. Purtroppo questa patologia colpisce sempre più spesso le giovani donne.

Una diagnosi precoce permette di aumentare considerevolmente le chance di guarigione. Difatti l’individuazione del tumore in fase iniziale consente di mettere in atto con tempestività la terapia medica più adatta e grazie a questo oggi la percentuale di donne guarite a 5 anni dalla diagnosi si attesta attorno all’85% (fonte Istituto Oncologico Veneto). Uno degli strumenti più efficaci a disposizione dello specialista in Senologia è la Mammografia.

Gli specialisti in Radiodiagnostica, che si occupano di Senologia, concordano nell’affermare che l’età in cui è bene sottoporsi alla prima Mammografia dipenda dalla presenza o meno di fattori di rischio. In caso la paziente non ne presenti, può sottoporsi a questo esame diagnostico a partire dai 40 anni. Se, invece, vi siano predisposizioni familiari o altri fattori che espongano al rischio di tumore al seno è caldamente consigliato anticipare la prima Mammografia ai 35 anni d’età.

I principali fattori di rischio da tenere attentamente sotto controllo riguardano la familiarità in linea materna per tumore al seno o alle ovaie, la diagnosi di tumore ovarico e padre con precedente diagnosi di cancro alla mammella. La paziente deve posizionarsi di fronte al mammografo. Una volta poggiato il seno su un supporto anatomico, inizia la scansione che è rapida e comprende due differenti proiezioni per entrambi i seni.

Presso i Poliambulatori San Gaetano è presente un macchinario di ultima generazione, detto Mammografo con Tomosintesi, che permette di ottenere immagini molto approfondite esercitando unaminor pressione rispetto ai più comuni apparecchi. Questo riduce il fastidio per la donna.

È compito del medico esperto in Senologia indicare ogni quanto sia opportuno eseguire questo esame, se con cadenza annuale o biennale, a seconda della presenza di fattori di rischio. Il team di Senologi di Poliambulatori San Gaetano è composto da Medici di grande esperienza e preparazione che sapranno consigliare al meglio la paziente in base alla storia personale e familiare. La prevenzione è la principale “terapia” per i tumori al seno!

Presso Poliambulatori San Gaetano è possibile prenotare un esame di Mammografia con Tomosintesi chiamando il numero 0445372205 oppure utilizzando il servizio Whatsapp allo 3274310025.