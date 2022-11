Dubbi e quesiti sulla colonscopia, ecco un vademecum utile per gli utenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’approfondimento proposto questo mese nella rubrica in collaborazione con Poliambulatori San Gaetano porta a conoscenza dell’utente come si svolge un’esame colonscopico, come ci si prepara alla sua effettuazione e chiarisce infine altri aspetti meno noti, spesso oggetto di interrogativi da parte di chi si appresta ad affrontarlo. Ecco alcuni tra i quesiti posti e le relative risposte sull’esame diagnostico, con i servizi ulteriori proposti negli ambulatori.

Come si svolge la Colonscopia?

Preparazione e procedura. La Colonscopia è un esame effettuato dall’endoscopista digestivo che consente di ispezionare il colon attraverso uno strumento chiamato endoscopio flessibile. È un esame eseguito abbastanza frequentemente perché consente di diagnosticare diverse problematiche del colon.

Cosa si vede con una Colonscopia?

Tramite questa indagine diagnostica, il medico può rilevare la presenza di infiammazioni, ulcere, polipi intestinali e diverticoliti. Si tratta, inoltre, dello strumento diagnostico d’elezione per una prima diagnosi di un eventuale tumore del colon retto.

La Colonscopia con endoscopio flessibile è dolorosa?

Presso Poliambulatori San Gaetano è possibile eseguire una colonscopia con sedazione. Quest’ultima permette di ridurre fastidio e dolore fino ad eliminarli. La sedazione è una tecnica efficace e sicura e consente al paziente di mantenere la propria autonomia respiratoria. Viene somministrata da specialisti in anestesiologia che sorvegliano l’intera procedura diagnostica, affiancando il gastroenterologo che la effettua.

Qual è la preparazione per una Colonscopia?

Una corretta preparazione è di fondamentale importanza. La stessa possibilità di effettuare la procedura e la sua durata dipendono da quanto scrupolosamente il paziente ha seguito le indicazioni fornite: la giusta preparazione alla Colonscopia permette di arrivare all’esame con una condizione di visibilità ottimale, senza che l’esame debba essere interrotto e rimandato.

Cosa si può mangiare prima di una Colonscopia?

Presso Poliambulatori San Gaetano, in sede di prenotazione dell’esame, viene fornito un vademecum per la corretta preparazione: indicazioni circa la dieta e l’assunzione di lassativi. Nei tre giorni prima della Colonscopia è bene evitare alimenti ricchi di scorie, come frutta, verdura, pasta e cereali integrali. Il giorno prima dell’esame è necessario attenersi scrupolosamente ad una dieta liquida.

Presso Poliambulatori San Gaetano, inoltre, è possibile effettuare una Colonscopia con Tecnologia NBI, che consente l’osservazione della mucosa con un’illuminazione speciale che, a differenza di quella standard, mette subito in evidenza l’eventuale lesione. La Tecnologia NBI rappresenta una innovazione nella diagnosi precoce dei tumori e delle altre patologie intestinali migliorando così la capacità diagnostica rispetto alla Colonscopia standard. È possibile prenotare una Colonscopia in sedazione con Tecnologia NBI con tempi

d’attesa ridotti e referto immediato contattando la segreteria di Poliambulatori San Gaetano al numero 0445372205 o tramite messaggistica whatsapp al 327.4310025.